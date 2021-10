Resident Evil - Das Brettspiel: Kickstarter-Kampagne gestartet

andere

Am 26. Oktober hat Steamforged Games seine Kickstarter-Kampagne zu Resident Evil - Das Brettspiel gestartet. Die 2014 in England gegründete Firma hat in der Vergangenheit bereits einige Erfahrung in der Konvertierung von Videospielen zu Brettspielen gemacht und unter anderem Resident Evil 2 - Das Brettspiel (zum Angespielt) und das aus dem letzten Gamers-Global-Twitch-Event bekannte Dark Souls - Das Brettspiel (zum Test) umgesetzt.

In Resident Evil - Das Brettspiel übernehmt ihr die Rolle eines S.T.A.R.S.-Agenten wie etwa Jill Valentine oder Chris Redfield und kämpft euch kooperativ mit bis zu vier Spielern durch das aus der Videospiel-Vorlage bekannte Spencer-Wohnhaus. Dabei gilt es, gemeinsam die Geheimnisse des Ortes zu ergründen und die Zombie-Horden zu überleben. Besonders Mutige dürfen es auch im Solo-Modus probieren. Mit dem Video am Ende dieser News und der englischen Anleitung im PDF-Format könnt ihr bereits jetzt einen Einblick in das Gameplay und die Regeln bekommen.

Im letzten Jahr wurde die Kickstarter-Kampagne zu Resident Evil 3 - Das Brettspiel von fast 7.500 Unterstützern mit über einer Million Euro finanziert. Die Auslieferung des Spiels und aller Belohnungen wurde im September 2021 abgeschlossen. Wenn ihr das aktuelle Projekt unterstützen und als Belohnung auch das Spiel erhalten möchtet, müsst ihr mindestens 85 Euro zuzüglich 30 Euro Versand investieren und habt dafür noch bis zum 11. November Zeit. Derzeit ist die Auslieferung für März 2023 geplant.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser News wurde das angepeilte Ziel von 118.441 Euro bereits deutlich überschritten. Die knapp 4.600 Unterstützer haben derzeit fast 900.000 Euro zusammengetragen und scheinen den Erfolg der letztjährigen Kampagne noch übertrumpfen zu wollen.