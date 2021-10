Zankstelle: Hund, Katze, Schmidt - mit Gast Christian Schmidt

Quizshows haben Konjunktur. Seitvor 22 Jahren mit Wer wird Millionär den zweiten Frühling solcher Formate eingeläutet hat, können sich Fernsehzuschauer kaum vor Fragen und Multiple-Choice-Antworten retten. Quizduell, Gefragt - Gejagt, Wer weiß denn sowas. Nie war es einfacher, sein Wissen der Mattscheibe entgegen zu brüllen und sich überlegen zu fühlen. Selbstverständlich hat auch der GamersGlobal-User-Podcast schon vor Jahren die Zeichen an der Wand erkannt und im Laufe der Zeit einige Rätsel-Goldstücke in die darbende Hörerschaft geworfen.

Nach einer längeren Quiz-Auszeit haben es sich Andreas, Christoph und John nicht nehmen lassen, mit Christian Schmidt einen Gast einzuladen, den der eine oder andere GamersGlobal-Leser vielleicht schon aus früheren Zeiten kennt. Zum Beispiel als sympathische Stimme aus dem Off bei diesem Bug-Video zu Gothic 3. Oder als Schiffsarzt des Raumschiffs Gamestar, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung in einer weit, weit entfernten Galaxis die Zylonen von Babylon 5 verjagte. Oder so. Oder natürlich als den ewigen Verlierer bei anderen Quiz-Podcasts. Vielleicht ist es ein Gerücht, dass er nur unter der Voraussetzung teilgenommen hat, dass der Satz "Herr Lott hat recht" nicht fallen darf. Vielleicht auch nicht...

