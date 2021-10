PM: #WeAreAllGaming Staffel 1: Darum lieben wir Age of Empires! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Herbst ist eine fantastische Zeit für Hobby-Historiker*innen, Fans von Echtzeit-Strategie und Mitglieder des Xbox Game Pass. Denn am 28. Oktober feiert Age of Empires IV das nächste Kapitel der populären Strategie-Reihe und den zeitgleichen Release im PC Game Pass!

Anlässlich dieser historischen Zäsur steht die erste Staffel der neu gelaunchten Interview-Reihe #WeAreAllGaming ganz im Zeichen der vielen wunderbaren Momente in Age of Empires. Daher haben wir einige der bekanntesten Gesichter der deutschen Age-Community zum Gespräch eingeladen, um gemeinsam mit ihnen einen Blick auf die besten Age-Momente zu werfen; aus dem Nähkästchen zu plaudern; die besten Strategie-Tipps zu erfahren und natürlich, um die große Vorfreude auf Age of Empires IV mit Euch zu teilen. Die einzelnen Interviews werden sukzessive veröffentlicht – der Startschuss fällt mit dem Release von Age of Empires IV am 28. Oktober.

Nili_AoE – Professioneller Age-Spieler und Streamer

Mit über 20 Jahren Spielerfahrung hat Nili_AoE Age of Empires zum Beruf gemacht und zockt in Vollzeit als Turnier-Spieler Age of Empires 2 oder organisiert eigene Wettkämpfe. In seinen regelmäßigen Streams auf Twitch stellt er sich regelmäßig einigen der besten Spieler*innen der Welt, während er auf YouTube wertvolle Analysen und Taktik-Ratschläge mit der Community teilt – egal ob für Anfänger oder für Fortgeschrittene, hier lernen alle was! In unserem Interview erfährst Du alles über Age of Empires im Esport und wie Du richtig in das kompetitive Spiel eintauchst.

ArtemizPlayz – Variety-Streamerin und passionierte Bogenschützin

In der Welt der Age of Empires-Streamer*innen finden sich wenige weibliche Historik-Fans – umso mehr fällt ArtemizPlayz auf, die mit ihren Streams nicht nur regelmäßig das Publikum begeistert, sondern als passionierte Bogenschützin die Geschichte auch im Reallife zum Leben erweckt. Erfahre von Artemiz, wieso sie ausgerechnet in der Age-Community ein Zuhause gefunden hat und wie es um Female Empowerment auf dem Schlachtfeld steht.

Marco Giesel – Moderator und leidenschaftlicher Age-Spieler

Kaum ein Community-Format hat die deutsche Age of Empires-Community so sehr geprägt wie das RBTV-Format Rage of Empires. Als souveräner Caster und ausgefuchster Strategie-Meister hat Marco seine Gegner*innen oft ins Schwitzen gebracht. Im Interview erfährst Du, warum gerade Age of Empires so ein großer Community-Hit wurde, wie er selbst in chaotischen Matches die Oberhand behält und vieles mehr.