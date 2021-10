noclip: Chivalry 2 und der Spaß am Schwertkampf

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Anfang Juni dieses Jahres erschien mit Chivalry 2 der Nachfolger des auf PC überraschend spaßigen Mittelalter-Massen-Prüglers Chivalry - Medieval Warfare von 2012, das im Jahr 2015 auch auf Konsole veröffentlicht wurde. Entwickler Torn Banner Studios schafften es erneut, die genauso launige wie brutale Multiplayer-Keilerei mit einem gut funktionierenden Nahkampfsystem auszustatten, das euch den Einsatz von allerlei Hau-, Stich- und Hiebwaffen auf spaßige Weise erlaubt. Dennis Hilla konnte dies in seiner "Viertelstunde" zu Chivalry 2 vom 15. Juli unter Beweis stellen.

Dieser speziellen Spielmechanik des virtuellen Schwertkampfes und seiner Umsetzung widmet sich auch die neueste Dokumentation von noclip. Danny O'Dwyer erfährt zudem von den Entwicklern interessante Infos zu den Anfängen des Studios und der Reihe als Mod, der Herausforderung ein funktionables Nahkampfsystem zu implementieren, an dem schon Titel wie Thief oder Kingdom Come - Deliverance mehr oder weniger gescheitert sind und ihr erfahrt, warum Kriegsgeschrei so wichtig ist. Das 4K-Video, dass wir euch unter der News eingebunden haben, ist circa eine halbe Stunde lang und in englischer Sprache gehalten.