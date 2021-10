PM: STAR OCEAN THE DIVINE FORCE - was ihr wissen müsst (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

STAR OCEAN ist zurück!

Wir freuen uns sehr, STAR OCEAN THE DIVINE FORCE zu enthüllen - ein brandneues SciFi-Fantasy-RPG, das euch auf eine aufregende Reise durch eine weite Welt schicken wird.

Mit zwei Protagonisten und mehreren spielbaren Verbündeten, viel Bewegungsfreiheit sowie Charakter-Illustrationen des berühmten Künstlers Akiman (bekannt von der Street Fighter-Reihe) ist hier ein kühner neuer Vertreter der berühmten Rollenspiel-Serie in Arbeit. Und der wird Weltenerkundung und Kampf auf eine ganz neue Stufe bringen!

Lest weiter, um alles Wichtige zu erfahren.

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE wird von tri-Ace entwickelt und ist ein spannendes neues Abenteuer, das Science Fiction und Fantasy verschmilzt. Auch wenn es sich hier um den sechsten Teil der STAR OCEAN-Hauptreihe handelt, wird THE DIVINE FORCE doch ein perfekter Startpunkt für Neulinge sein - schließlich erzählt das Spiel eine komplett eigene Story mit nagelneuen Charakteren.

Für bestehende Fans bringt das Spiel das beliebte Doppel-Protagonisten-System von STAR OCEAN: The Second Story zurück und lässt euch in die Schuhe zweier äußerst unterschiedlicher Protagonisten schlüpfen: Raymond und Laeticia.

Raymond entstammt einer fortgeschrittenen Zivilisation und ist der Captain des Weltraumhandelsschiffs Ydas. Laeticia ist dagegen die Ritterprinzessin eines Königsreichs auf einem unterentwickelten Planeten. Als sie aufeinandertreffen, ändert sich das Schicksal der Galaxis für immer.

Ihr dürft wählen, welchen der beiden Helden ihr kontrollieren wollt, und abhängig von euren Entscheidungen verändern sich die Ereignisse, die sich im Verlauf der Story zutragen, und auch die Verbündeten, die euch im Lauf des Abenteuers den Rücken freihalten werden. Natürlich werdet ihr nach Abschluss des Spiels mit dem einen Protagonisten einen weiteren Durchlauf mit dem anderen Charakter starten wollen, um all die Story-Wendungen zu Gesicht zu bekommen, die noch im Spiel stecken.

Doch egal, für welchen Protagonisten ihr euch entscheidet - ihr werdet faszinierend viel Freiheit bei der Erkundung dieser unglaublich ideenreichen Welt haben. Die Charaktere besitzen eine faszinierende Mobilität - alles, was ihr seht, könnt ihr erkunden, vom Boden bis in den Himmel.

Die Charaktere bewegen sich nicht nur komplett frei, sondern können sich auch in die Luft erheben. Seht ihr eine Klippe oder eine Felswand in der Ferne, die euch interessant erscheint? Dann fliegt einfach rüber und nehmt sie unter die Lupe. Wollt ihr zu den Dächern hoch, um einen besseren Überblick über die Stadt zu bekommen? Nur zu!

Von riesigen Bergen bis zu düsteren Tälern und sogar eindrucksvollen Burgen gibt es eine unglaublich Vielfalt an Orten, die ihr erkunden könnt - aber nicht alle von ihnen werden sicher sein.

Früher oder später trefft ihr auf Gegner und dann heißt es: Zeit zu kämpfen. Zum Glück könnt ihr auch im Kampf eure Gewandtheit beweisen.

Die Helden können es dank super-temporeicher Angriffe mit Horden von Gegnern aufnehmen. Beispielsweise besitzt ihr eine Fähigkeit, die euch einen Moment lang vor den Augen der Feinde verschwinden lässt, oder eine, mit der ihr einen Gegner mit einem einzigen Schlag außer Gefecht setzt.

Der Kampf geht nahtlos in die Erkundung über - es gibt keine zufälligen Kämpfe, und alle Gegner stehen sichtbar in der Umgebung. Wenn ihr eine Gefahr vor euch entdeckt, dann liegt es ganz an euch, wie und wann ihr euch damit befasst. Stürmt ihr kopfüber voran oder aus dem Himmel herab?

Die Action in diesem Spiel ist schneller und wuchtiger als alles, was man bislang in der Serie erleben durfte, und wir können es kaum erwarten, dass ihr selbst Hand daran anlegt.

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE wird 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam erscheinen.

Leider können wir euch kein exaktes Datum nennen - am besten folgt ihr STAR OCEAN in den sozialen Medien, um alle zukünftigen News mitzubekommen.

Auch wenn STAR OCEAN THE DIVINE FORCE nicht vor kommendem Jahr erscheint - falls euch der Trailer und die Screenshots hungrig auf ein bisschen SciFi-Rollenspielspaß gemacht haben, dann hätten wir da ein paar Empfehlungen für euch.

Wenn ihr ein Serienveteran seid, dann habt ihr sicherlich eure Favoriten. Neueinsteiger sollten im Hinterkopf behalten, dass die STAR OCEAN-Titel (einschließlich THE DIVINE FORCE) als Solospiele gedacht sind, und sie alle geben einen tollen Einstieg in die Serie ab.

Ein persönlicher Favorit von uns ist STAR OCEAN First Departure R - eine Remaster-Version des allerersten Spiels der Reihe. Das war bereits ein fantastisches RPG, aber die neue Version verbessert es noch mehr, mit kompletter Sprachausgabe, neuen Charakterillustrationen, einem Highspeed-Modus, um die Fortbewegung zu beschleunigen, und neu ausbalancierten Kämpfen.

Das Spiel ist für PS4 und Switch erhältlich:

Alternativ ist STAR OCEAN: THE LAST HOPE - 4K & FULL HD REMASTER für PS4 und über Steam erhältlich. Wie der Name schon sagt handelt es sich hier um ein Remaster des vierten Teils der Serie - ein fantastisch Action-reiches RPG mit einem superbefriedigendem Kampfsystem und ein paar wirklich liebenswerten Charakteren.

Schlussendlich: Warum probiert ihr nicht einfach mal STAR OCEAN: INTEGRITY AND FAITHLESSNESS auf PS4 aus? Das jüngste Spiel der Reihe ist ein weiteres großartiges Abenteuer, das wie das kommende Spiel famose Charakterdesigns von Akiman bietet.

Mehr Infos zu STAR OCEAN THE DIVINE FORCE findet ihr auf der offiziellen Website: https://starocean.square-enix-games.com/