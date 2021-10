PM: First Class Trouble – ein Überlebensratgeber für einen KI-Aufstand (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen an Bord der Alithea, einem luxuriösen und hochmodernen Weltall-Kreuzer, auf dem nichts so ist, wie es scheint.Regie, unheilvolle Musik abspielen!Was als entspannter Urlaub im Weltall angefangen hat, ist zum ausgewachsenen KI-Aufstand eskaliert, und die „freundlichen Diener“, die euch bisher ohne Ende Champagner serviert haben, wollen euch nun umbringen!

First Class Trouble ist ein Partyspiel rund um soziale Täuschung, was bedeutet, dass Kommunikation mit anderen Spielern unheimlich wichtig ist. Unglücklicherweise könnt ihr deshalb aber auch niemandem vertrauen. Die Situation klingt vielleicht ausweglos und es kann auch schnell chaotisch werden, aber ihr solltet noch nicht in Panik verfallen (auch nicht, wenn ihr Feuer fangt oder in einen Pool gestoßen werdet)! Wir haben für euch ein paar Tipps und Tricks, um euch zu helfen, den Zorn von C.A.I.N. zu überleben.

Fangen wir mit den Grundlagen an: Zu Beginn des Spiels bekommt ihr zufällig eine von zwei Rollen zugewiesen: Resident oder Personoid. Residenten sind menschliche Passagiere und Personoiden sind mechanisch konstruierte Assistenten, deren Programmierung überschrieben wurde.

Obwohl alle gemeinsam spielen, habt ihr unterschiedliche Ziele, die abhängig von eurer Rolle sind. Hier müsst ihr eine schwere Entscheidung treffen: Zusammenarbeiten oder täuschen?

Für Residenten ist das Hauptziel, die bösartige KI im Herzen der Alithea abzuschalten. Um C.A.I.N. erreichen zu können, müsst ihr drei Schlüsselkarten einsammeln, um tiefer in das Schiff eindringen zu können.

Das Hauptziel für Personoiden ist einfach: Haltet um jeden Preis die Residenten auf. Das bedeutet, dass ihr lügen, täuschen und letzten Endes diese lästigen Menschen loswerden müsst.

Trotz der vielen potenziellen Gefahren im Spiel (und davon gibt es eine Menge) ist Täuschung wohl die tödlichste Waffe, die man in First Class Trouble einsetzen kann. Wem könnt ihr vertrauen? Solltet ihr einem Spieler folgen, der bei einer kooperativen Aufgabe um eure Hilfe bittet, oder führt er euch in eine Falle?

Das könnt nur ihr entscheiden, aber es gibt ein paar hilfreiche Dinge, die ihr beachten solltet:

Wir hoffen, dass diese Tipps euch bei eurem Einstieg in First Class Trouble helfen können. Beim Spielen werdet ihr noch mehr dazulernen, aber wir geben euch einen letzten Rat: Denkt immer voraus. Der Schlüssel zu eurem Überleben liegt darin, zu kalkulieren, wann und wo ihr euren nächsten Zug machen könnt.

Wie heute bei State of Play angekündigt wurde, wird First Class Trouble bei PlayStation Plus am 2. November sowohl für PS4 als auch für PS5 erscheinen. Wir können es kaum abwarten, bis ihr an Bord kommt und das Chaos selbst erlebt! Ihr könnt mit bis zu sechs Spielern spielen, also ladet eure Freunde ein … und versucht, hinterher Freunde zu bleiben.

* PlayStation Plus ist ein fortlaufendes Abonnement, für das bis zur Kündigung regelmäßig Gebühren anfallen. Es gelten Altersbeschränkungen. Die vollständigen Nutzungsbedingungen findet ihr hier. Die monatlichen Spiele von PlayStation Plus sind nur während der Dauer des Abonnements spielbar.