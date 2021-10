PM: Offener Beta-Test zu King of Fighters XV angekündigt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Aufgepasst, SNK- und KOF-Fans auf der ganzen Welt: Heute bei State of Play wurden weltweit der neueste Charakter von KOF XV, Dolores, sowie die Ankündigung eines offenen Beta-Tests zu KOF XV ausgestrahlt! In diesem Artikel möchte ich ein wenig über Dolores und den kommenden offenen Beta-Test sprechen und außerdem über das, was KOF XV so grandios macht.

The King of Fighters (KOF) kam zum ersten Mal 1994 auf den Markt und wurde zu einer der führenden SNK-Kampfspielreihen. Abgesehen von den Ablegern hat die Serie inzwischen 15 Hauptteile (aktuell KOF XV), und ihr klassisches Team-Kampfsystem von 3 gegen 3 ist so solide wie eh und je. KOF ist außerdem für sein riesiges Charakteraufgebot bekannt, und auch KOF XV steht dem in nichts nach, da es zum Start mit 39 spielbaren Charakteren aufwartet. Lebendige und kraftvolle Spezial-Moves bringen die Bühne zum Beben, denn Shatter Strike (Trümmerschlag), eine neue Gameplay-Mechanik, die in KOF XV eingeführt wird, macht die Kämpfe spannender als je zuvor. Schaut beim offenen Beta-Test vorbei, wenn er startet, um das Spiel und alle seine irrwitzigen Kampfsysteme zu erleben.

Über den neuen Charakter Dolores

Unser neuester Charakter ist ziemlich geheimnisvoll: Sie ist ein Medium, das mit dem Erdreich sprechen und heilige Erde kontrollieren kann. Zudem hat sie sich mit General Heidern und Isla, einem weiteren neuen Charakter, zusammengetan. Einige haben vielleicht bemerkt, dass die Details auf ihrer Kleidung den Stickereien auf der Garderobe einer anderen Figur ähneln. Zusammen mit dieser Info und der Tatsache, dass sie Teil eines so seltsamen Teams ist, ist ihre Story etwas, was ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet! Macht euch mit der coolen, gefassten und geheimnisvollen Dolores auf ein paar unglaubliche Kämpfe gefasst.

Für die PS4- und PS5-Konsolen wurde ein offener Beta-Test angekündigt, um das flüssige Online-Kampferlebnis auf die Probe zu stellen. Zwischen beiden Konsolen wird es natürlich Crossplay geben, und wir hoffen, dass ihr euch uns beim Online-Spiel anschließen werdet.

Start:20. November um 4:00 Uhr (MEZ)

Ende:22. November um 15:59 Uhr (MEZ)

Bei diesem offenen Beta-Test können Spieler aus acht Charakteren wählen: Dolores, der Neuzugang in KOF XV, Shun’ei, der Held aus KOF XV, die Teammitglieder von Team Orochi – Yashiro, Shermie und Chris – und zu guter Letzt noch die Teammitglieder von Team Sacred Treasures – Kyo Kusanagi, Iori Yagami und Chizuru Kagura. Für viele Fans ist das eine große Chance, die mit Spannung erwarteten, wiederauferstandenen Charaktere auszuprobieren.

Was wäre ein Kampfspiel ohne unterschiedliche Kampfmodi? Und dieser offene Beta-Test wartet mit einigen auf, um euch auf Trab zu halten. Es gibt zwei Online- und zwei Offline-Modi. Casual Match (Gelegenheitsspiel) und Room Match (Raum-Match) sind online verfügbar, während Training und Versus offline spielbar sind. Room Match bietet insbesondere die neueste Funktion von KOF XV, „Draft Vs“ (Versus-Rekrutierung), die eure Kämpfe zweifellos auf ein ganz neues Level heben wird.

Wir sehen uns online, wenn der offene Beta-Test zu KOF XV am 20. November auf PS4 und PS5 losgeht.