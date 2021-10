PM: We Are OFK: Biografisches Indie-Pop-Musikspiel für PS5 & PS4 enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hey zusammen! Ich bin Teddy Dief, Creative Director von Team OFK, das für PS4 und PS5 erscheinen wird. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich zuletzt Hyper Light Drifter mitdesignt. Ich bin hier mit Itsumi Saito, die zu unserem Musikteam gehört: der Indie-Pop-Band OFK.

Itsumi:Hi, ich bin Itsumi Saito, Keyboarderin und Managerin von OFK! Wir haben unseren ersten Song „Follow/Unfollow“ bei den Game Awards 2020 präsentiert. Ihr kennt ihn vielleicht von … wo auch immer ihr Musik hört!

Teddy: Wir sind total aufgeregt, bei State of Play dabei zu sein! Itsu und ich sind hier, um über unser kommendes biografisches Musikspiel und unsere EP We Are OFK zu sprechen.

Itsumi:In vielen Videospielstorys ist der Bösewicht ein Drache, ein Schwertkämpfer oder ein übler Konzern. Aber darum geht‘s in unserer Story nicht. Die Rolle des Bösewichts inWe Are OFK… übernehmen die vielen Probleme, auf die man stößt, wenn man kreativ sein möchte: Hochstapler-Syndrom, Liebeskummer, Fehlkommunikation oder Menschen mit unterschiedlichen Träumen und Prioritäten. Es ist wirklich nicht einfach, Musik, Spiele, Kunst, Videos, Romane und all dies zu erschaffen! Das ist die Story, die wir erzählen möchten. Unsere Story. Wie unsere Band in Los Angeles zusammengekommen ist, und wie wir es – bislang – noch nicht vergeigt haben.

Teddy: Unser Entwicklerteam konnte eure Geschichte gut nachfühlen, weil viele unserer Erlebnisse beim Entwickeln von Spielen und Animationen sich stark mit euren bei der Entstehung eurer Band decken. Ich bin froh, dass ihr alle zugestimmt habt, uns ein Spiel über euch machen zu lassen.

Itsumi:Mein Teenager-Ich wäre sehr stolz darauf, dass ich die Protagonistin in einem Videospiel bin. Dazu noch eine, die so schön queer ist!

Teddy: Du bist die Heldin, die wir brauchen.

Itsumi:Danke schön! Ooh, erzählen wir ihnen etwas übers Gameplay von OFK!

Teddy:We Are OFKist eine Serie mit fünf Episoden und sie bietet:

Itsumi:Die Musikvideos! Ich kann‘s ~nicht~ erwarten, allen unsere Songs zu zeigen!

Teddy: Ganz genau! Wir haben die Musikvideos so gestaltet, dass die Spieler visuell mit der Musik interagieren können, egal, wie musikalisch ihr seid (oder auch nicht) – ihr könnt die Musik beim Spielen spüren!

Itsumi:Es ist schon schräg. Die Story handelt davon, wie unsere Band entstanden ist, aber während der Arbeiten am Spiel fühlte es sich so an, als wäre unsere Band größer geworden. Irgendwie sind wir jetzt alle in einer Band! Die Künstler, die Programmierer und die Sprecher, die uns im Spiel vertont haben!

Teddy: Man könnte sagen: We AreAllOFK.

Itsumi:Haha, jetzt wirst du aber albern.

Teddy: Wir sind doch alle albern.

Itsumi:Stimmt auch wieder. Ich liebe dieses Team!

Teddy: Wir lieben dich auch.We Are OFK erscheint 2022 auf PlayStation 5 und PlayStation 4, zusammen mit der Debüt-EP von OFK.