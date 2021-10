PM: GROSSE Updates sind unterwegs für Bugsnax! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Habt ihr Appetit auf mehr Bugsnax?

Dann habe ich gute Neuigkeiten für euch: Macht euch bereit für eure Rückkehr nach Schleckum mit der Aktualisierung Isle of BIGsnax, die Anfang 2022 KOSTENLOS erscheinen wird!

Reist zu einer geheimnisvollen neuen Insel, auf der die Bugsnax unglaublich riesig sind! Dort müsst ihr neue Mechaniken meistern wie Shrink Spice (Schrumpfgewürz), um die gigantischen Bugsnax auf eine fangbare Größe zu verkleinern. Chandlo, Floofty, Triffany und Shelda sind mit von der Partie und sie erkunden sowohl die in Vergessenheit geratene Geschichte der Insel als auch ihre eigenen Hintergrundgeschichten.

Bei eurer Rückkehr nach Naschingen werdet ihr endlich eure eigene Hütte haben! Ihr könnt Herausforderungen aus eurem Briefkasten annehmen, um Möbel und Accessoires zu sammeln, mit denen ihr euren Wohnraum dekorieren könnt. Diese Herausforderungen halten ein paar Gameplay-Überraschungen bereit und stellen die Art und Weise, wie ihr bislang erkundet und gefangen habt, auf den Kopf!

Und zu guter Letzt könnt ihr euch seltene Bughats (Bughüte) schnappen, die ihr euren Lieblings-Bugsnax aufsetzen könnt!

Wie ihr seht, haben wir diese Aktualisierung mit jeder Menge Inhalten vollgepackt, die sowohl Neulinge als auch Wiedereinsteiger ansprechen!

Wenn ihr das Spiel zuvor schon gespielt habt, könnt ihr bei Isle of BIGsnax einsteigen, indem ihr euren abgeschlossenen Spielstand ladet. Ihr werdet dann nach Naschingen zurückversetzt, bevor der Moment eintritt, von dem aus ihr nicht mehr zurückkehren könnt. Für Neueinsteiger werden die Inhalte ganz natürlich im Laufe des Spiels auftauchen.Wir waren von den Reaktionen auf Bugsnax total begeistert und wir freuen uns sehr, euch allen noch mehr davon bieten zu können. Es werden noch jede Menge kleinere Aktualisierungen und Verbesserungen folgen, die ihr in allen Bereichen des Spiels entdecken könnt – also haltet eure Augen offen!