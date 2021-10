The A500 Mini: Retro Games benennt die nächsten zwei Spiele

andere

Zu dem im ersten Quartal anstehenden Release des The A500 Mini wurde durch die unlängst erfolgte Enthüllung seitens Retro Games wieder etwas Futter an alle Amiga-Freunde da draußen verstreut. Wir erinnern uns: zum Release der Retro-Konsole (zur News) sollen insgesamt 25 Titel zur Verfügung stehen, von denen bislang aber erst zwölf Spiele benannt wurden.

Denen gesellen sich nun die Flugsimulation F-16 Combat Pilot und der Epyx-Klassiker California Games hinzu. Ob ihr im Jahr 2022 wirklich noch eine emulierte Flugsimulation aus der 16bit-Ära genussvoll spielen könnt, ohne dabei auf eine werksseitig mitgelieferte Tastatur zurückgreifen zu können, bleibt euch überlassen. Michael Hengst vergab dem Simulator jedenfalls dereinst in der Powerplay satte 84 Prozent als Wertung, während Heinrich Lenhardt der Amiga-Version von California Games nur noch 73 Prozent zugestand, da sich diese seiner Meinung spielerisch wie grafisch zu wenig von der damals fast zwei Jahre älteren C64-Version (Heinrichs Note: 83%) abheben konnte.