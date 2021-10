PM: 5 Entscheidungen die wir nie treffen wollten (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jeder Schritt in einem Videospiel ist eine bewusste Entscheidung, schon klar. Und die ist meistens nicht besonders schwer – andere Taten wiegen hingegen sehr.

Uns fällt zum Thema leichtere Entscheidungen die Wahl in Far Cry 6 ein, wenn es um den passenden Begleiter für den Protagonisten geht. Wollt ihr lieber den putzigen Hund mit Gehhilfe oder ist das Krokodil in diesem Teil eurer treuer Freund? Euer gewähltes Tier beeinflusst das Spiel am Ende kaum, doch es trägt eine Menge zum Wohlfühlfaktor der nächsten Stunden bei.

Nicht nur, das Alzheimer eine furchtbare Krankheit für die betroffene Person ist: Auch ihr Umfeld ist davon betroffen. Im neuesten Ableger von Life is Strange mit dem farbenfrohen Namen True Colours müsst ihr an jeder Ecke Entscheidungen treffen. Manche von ihnen haben am Ende nur wenig Auswirkuzúngen auf den weiteren Verlauf, andere sind hingegen schwerwiegend.

Würde ihr beispielsweise einer Dame mit Alzheimer davon berichten, dass eine ihr nahestehende Person verstorben ist und eine Trauerfeier ansteht? Schließlich würde sie den Schmerz spüren und dann doch wieder vergessen. Oder lasst ihr sie im Glauben einer heilen Welt, da es am Ende vielleicht gar nicht so viel verändert?

Noch schwieriger wird es, wenn echte Emotionen im Spiel sind. Wenn ihr bereits Detroit: Become Human gespielt hab, wisst ihr sicher genau, was wir meinen. Bei diesem Spiel ist gefühlt jede zweite Entscheidung ein Drahtseilakt, der das gesamte Leben der Personen auf den Kopf stellen kann. Stichwort: Kara! Obwohl wir natürlich wissen, dass das alles nicht echt ist, hat es uns schon das eine oder andere Mal innerlich zerrissen. Wahnsinn, welche Macht Videospiele über uns und unsere Emotionen haben können!

Auch in Heavy Rain steht ihr vor einer schweren Entscheidung: Wollt ihr tatsächlich das Leben eures Gegenüber beenden, um an dringend benötigte Informationen zu gelangen? Und was ist, wenn das Erschießen des Feindes am Ende sinnlos war, weil ihr doch nicht ans Ziel kommt? Dann seid ihr ein Mörder und doch keinen Schritt weiter. All diese Gedanken scheinen in Sekundenbruchteilen durch unseren Kopf zu schießen, um uns vor einer Entscheidung zu beschützen. Doch es hilft alles nichts, irgendwas müsst ihr tun oder das Spiel für immer unbeendet zur Seite legen.

Spielbare Horrorfilme wie Until Dawn stellen euch immer wieder vor makabere Entscheidungen, die nicht selten mit dem Tod einer Person enden. So sehr ihr es verhindern wollt: Irgendwer wird Schaden nehmen. Erinnert euch zum Beispiel an diese blutige Entscheidung Until Dawn: An einem unumgehbaren Punkt im Game müsst ihr entscheiden, welchen eurer Freunde ihr einer tödlichen Maschine zum Opfer vorwerft.

Auch das erst kürzlich erschienene Dark Pictures: House of Ashes macht es euch schwer: Er gibt immer wieder Situationen, in denen ihr euch für oder gegen Personen entscheiden müsst. Da ihr nie wisst, welche Auswirkungen diese Entscheidungen am Ende auf das Leben aller haben werden, sind sie besonders hart.

Und was passiert, wenn auch euer eigenes Leben auf dem Spiel steht?

Werdet ihr andere Menschen dafür tatsächlich opfern?

Während ihr in einem Videospiel immer die Chance habt, es noch einmal von vorne zu versuchen, sind die meisten Entscheidungen im echten Leben endgültig. Vielleicht liegt genau dabei aber auch der Reiz: In Games können wir Entscheidungen (meist) überdenken und bei Nichtgefallen einfach neu starten. Dass es viele Spiele trotzdem schaffen, uns emotional so mitzunehmen, ist atemberaubend.

Unsere Kollegen von Inside PlayStation haben sich auch ein paar Gedanken zu diesem Thema gemacht und nehmen euch in ihrem Video mit auf ihre Reise durch Videospiele, in denen sie bestimmte Entscheidungen lieber nicht getroffen hätten:

Welche Entscheidung in einem Videospiel hättet ihr am Liebsten nicht getroffen? Wir sind gespannt, was euch bewegt, geärgert oder vielleicht sogar richtig aufgeregt hat!