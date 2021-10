Gewinner der Premium-Verlosung im Oktober 2021

Preise, Preise, Preise!

Teaser Der Oktober ist vorbei, doch unsere Geber-Laune leidet nicht darunter. Heute haben wir Hot Wheels Unleashed, Wasteland 3 und Iron Harvest auf dem Gabentisch für euch.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Helloween steht vor der Tür und so wollen wir eine ausgewählte Userschaft zu Tode erschrecken. Oder zumindest einen kleinen Freudenschock hervorrufen, wenn demnächst der Postbote vorbeikommt. Denn wir haben wieder einmal unter unseren GamersGlobal-Premium-Abonnenten (natürlich haben auch Gold-, Platin-, und Diamant-User automatisch an der Verlosung teilgenommen) drei Spiele verlost. Welche das sind und wie die glücklichen Gewinner heißen, das erfahrt ihr nachfolgend:

knackwurst (Abonnent seit Juni 2014) gewinnt Wasteland 3 (Xbox One/Series)

(Abonnent seit Juni 2014) gewinnt (Xbox One/Series) y3000 (Abonnent seit Dezember 2020) gewinnt Iron Harvest (PC)

(Abonnent seit Dezember 2020) gewinnt (PC) Sathorien (Abonnent seit Dezember 2015) gewinnt Hot Wheels - Unleashed (PS5)

Ihr wollt auch gewinnen? Als Premium-Abonnent von GamersGlobal nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Am besten habt ihr außerdem euer Alter verifiziert (sonst dürfen wir keine USK-18-Titel an euch schicken) und eure Adresse im Profil hinterlegt (spart uns Arbeit). Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.