Dune 2: Fortsetzung des Science-Fiction-Films kommt 2023 in die Kinos

Seinen Report zur 2021er Kinoumsetzung von Dune schloss Jörg Langer seinerzeit mit den Worten „Ob es den zweiten Teil, ohne den Villeneuves Dune unvollendet bleiben würde, überhaupt geben wird? Ich müsste wohl eine Handvoll Spice futtern, um das jetzt bereits prognostizieren zu können. Ganz klar: Ich hoffe es!“

Seit kurzem steht fest: Die jüngste Umsetzung von Frank Herberts Science-Fiction-Roman Der Wüstenplanet, die mit der Aussage „Das ist erst der Anfang“ endete, wird fortgesetzt. Allerdings werdet ihr euch auf den Kinofilm noch zwei Jahre gedulden müssen, da Dune 2 voraussichtlich im Oktober 2023 in den Kinos zu sehen sein wird.

Als Regisseur ist abermals Denis Villeneuve für die Realisierung verantwortlich, der vor dem Hintergrund der Ankündigung wie folgt zitiert wird:

Gerade wurde ich von Legendary darüber informiert, dass wir Dune - Part Two offiziell umsetzen. Es war ein Traum von mir, Frank Herberts Dune zu adaptieren, und ich habe es den Fans, der Besetzung und der Crew von Legendary und Warner Bros. zu verdanken, dass sie diesen Traum unterstützt haben. Das ist erst der Anfang.

Das Unternehmen Legendary macht zudem deutlich, dass ohne die „außergewöhnliche Vision von Denis sowie die erstaunliche Arbeit seiner talentierten Crew, der Autoren, der herausragenden Besetzung, den Partnern bei Warner Bros. und natürlich den Fans dieser Punkt nicht erreicht worden wäre“.

Mutmaßungen darüber, dass Dune fortgesetzt wird, gab es schon länger. Die bislang erreichten Einspielergebnisse an den Kinokassen haben an der endgültigen Entscheidung vermutlich auch ihren Anteil: Am US-Startwochenende setzte der Film allein in den dortigen Kinos etwa 40 Millionen US-Dollar um, weltweit beträgt die Summe bislang um die 223 Millionen US-Dollar – dem gegenüber stehen Produktionskosten von 165 Millionen US-Dollar.

Zwar bewegen sich die Kosten auf gänzlich anderen Ebenen, das ändert jedoch nichts daran, dass ihr auch auf die Fortsetzung des eingangs genannten Reports bis Oktober 2023 warten müsst ... Ebenfalls weiter ausharren müsst ihr in Bezug auf neue Dune-Computerspiele: Seit wir im Februar 2019 darüber berichtet hatten, dass Funcom die entsprechenden Rechte erworben hat, wurden keine nennenswerten Informationen veröffentlicht. Angegeben wurde damals, dass mindestens drei Spiele geplant seien.