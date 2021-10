PM: Spiele mit fantastischem Soundtrack (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Videospiele sind nicht bloß ein optisches Medium: Mit dem DualSense Wireless-Controller bekommt ihr es auch haptisch zu spüren. Mindestens genauso wichtig ist aber auch der Soundtrack, den ihr am allerbesten über ein PULSE 3D- Wireless-Headset genießt. Wir haben für euch 5 Games zusammengestellt, die euch richtig gute Sounds auf die Ohren geben.

Holt alles aus eurer PlayStation 5 heraus und verwendet das PULSE 3D- Wireless-Headset, das speziell für die 3D-Audiowiedergabe der neuesten Konsolengeneration von Sony entwickelt wurde. Nutzt für den optimalen Sound einfach die drei Equalizer-Voreinstellungen oder erstellt ganz eigene Profile. Dank Tempest 3D-AudioTech werdet ihr das Gefühl bekommen, komplett in die Welten einzutauchen, da die Klänge euch von allen Seiten umhüllen. So immersiv waren eure Games noch nie!

Ihr sehnt euch nach der schwarzen Ausführung? Dann müsst ihr nicht mehr lange warten – das PULSE 3D-Wireless-Headset in Midnight Black erscheint schon am 29.10.2021!

Death Stranding ist wie eine Mischung aus Videospiel, Film und Kunstwerk. In diese Symphonie reiht sich auch der Soundtrack ein, über den wir bereits in einem separaten Blogpost ausführlich geschrieben haben. Mit Protagonist Sam Porter Bridges wandert ihr durch schier unendliche Berglandschaften, stampft am Strand entlang oder erkundet futuristische Gebäude. All das wird von mal leiseren und mal lauteren Tönen begleitet, die von Hideo Kojima höchstpersönlich für sein kreatives Meisterwerk ausgewählt wurden. Isländische Pop-Klänge treffen hier auf zarte Stimmen voller Traurigkeit – das müsst ihr einfach mit dem PULSE 3D- Wireless-Headset hören.

Sie ist einfach ein absoluter Klassiker: Die Liebesgeschichte von Yuna und Tidus, die gleichermaßen aufregend wie dramatisch ist.

“Save your tears cause I’ll come back”, – kennt ihr das noch? Yunas zahlreiche Gesangseinlagen sorgen auch nach einigen Jahren der Veröffentlichung für Gänsehaut. Mit den ikonischen Songs – ob poppig oder sentimental – verbinden wir ganz bestimmte Schlüsselszenen der beiden Spiele des Final Fantasy Universums. FFX und FFX-2 stehen hier übrigens nur exemplarisch, denn die Macher des beliebten Final Fantasy-Franchises finden für nahezu jeden Teil die perfekte musikalische Untermalung. Musik aus Final Fantasy wurde bereits mehrmals mit weltbekannten Orchestern vor Publikum gespielt – Gänsehaut pur!

Musik und die Welt von The Last of Us sind untrennbar miteinander verbunden, findet ihr nicht auf? Zarte Klänge, spannende Rhythmen und dann sind da auch noch die Songs von Ellie und ihrer Gitarre, die uns völlig in die Welt der Clicker ziehen. Ellies Stimme hat uns schon über normale Lautsprecher verzaubert, mit einem PULSE 3D- Wireless-Headset auf den Ohren wirkt es fast so, als würden wir tatsächlich neben ihr stehen. Der Musiker Gustavo Santaolalla war bereits für den ersten Teil verantwortlich und hat auch TLoU2 mit seinen Gitarrentönen den perfekten Soundtrack verpasst. Wir könnten uns die Reise von Ellie, Joel und ihren Freunden gar nicht mehr ohne die melancholischen Melodien vorstellen.

Die ersten drei Vorschläge in dieser Liste schlagen eher zarte Klänge an, hier wird es hingegen deutlich rockiger! Wer auf schnelle Töne und Metal-Sound steht, wird sich bei Devil May Cry 5 Special Edition regelrecht in einen Flow ballern können, denn das dynamische Gameplay verschmilzt nahezu perfekt mit der harten Musik. Je schneller und lauter es wird, desto mehr Gegner fallen euren Waffen zum Opfer, versprochen! Eure Pistolen, Dämonen und Klingen werden mit dem Metal-Sound eine Einheit, die sich so schnell nicht mehr trennen lässt. Unsere Empfehlung: Dreht die Lautstärke ordentlich auf, um dank des PULSE 3D-Wireless-Headset mit dem Game zu verschmelzen.

Es wird bunt! Es wird japanisch! Es wird poppig! Der Soundtrack von Persona 5 / Royal ist kaum zu überhören und brennt sich regelrecht in euer Gehirn, denn die Songs werdet ihr während des Spielens immer und immer wieder hören. Dabei ist für reichlich Abwechslung gesorgt: Coole Jazz-Töne im Café und entspannte Töne beim Stadtbummel wechseln sich mit schnellen Kampfsounds ab, die euch in den knallbunten Flow des Spiels bringen. Dank englischer Vocals habt ihr die Refrains schnell drauf und singt sie vermutlich schon bald mit.