PM: The Elder Scrolls Online: ESO Plus & Kronen-Shop (Sony Playstation Blog)

Ihr seid beim Spielen bestimmt schon einmal über den Kronen-Shop gestolpert und habt euch umgesehen. Dort gibt es zahlreiche Items, die in ESO nützlich sein können. Von Boostern bis hin zu tollen Häusern könnt ihr allerlei tolle Sachen kaufen – wenn ihr die benötigten Kronen habt!

Wenn ihr jeden Monat kostenlose Kronen erhalten und weitere Vorteile genießen möchtet, könnte ESO Plus für euch interessant sein.

In The Elder Scrolls Online gibt es einen besonderen Shop, in dem ihr nur mit Kronen zahlen könnt. Kronen für den Kronen-Shop bekommt ihr hauptsächlich im Tausch gegen Echtgeld – als ESO Plus-Mitglied bekommt ihr allerdings auch jeden Monat eine Art Kronen-Taschengeld, das ihr im Shop ausgeben könnt.

Was kann man mit Kronen kaufen?

Mit der virtuellen Währung “Kronen” könnt ihr ganz verschiedene Dinge im Shop kaufen. Euer Charakter bekommt mit den nur hier erhältlichen Bemalungen und Frisuren einen ganz eigenen Look. Außerdem erlaubt euch der Reiter “Persönlichkeiten” ganz neue Animationen hinzuzufügen. Entscheidet ihr euch für die Persönlichkeit eines Diebes, lauft ihr nur noch geduckt umher, als Betrunkener ist ein Bier euer stetiger Begleiter.

Mit Hilfe von Kronen lassen sich auch ganz rudimentäre Dinge verändern: Ein paar Krönchen auf dem Tisch und schon sind eine Namensänderung oder Volkswechsel kein Problem mehr.

Seid ihr mit eurem Aussehen und Verhalten zufrieden, lassen sich Kronen auch für Einrichtungsgegenstände, Reittiere, Farben und viel mehr ausgeben. Besonders dekadent wird es bei den Häusern, denn neben besonders großen Wohnungen findet ihr hier auch saisonal neue Behausungen, die es nur für eine kurze Zeit zu erwerben gibt. Wie ihr sonst an ein eigenes Dach über den Kopf kommt, erfahrt ihr in unserem Housing-Guide.

An alle Turteltauben: Achtet auf den Mara-Schwur, der manchmal im Kronen-Shop zu haben ist. Damit könnt ihr im Spiel heiraten und erhaltet 10% mehr Erfahrung, wenn ihr gemeinsam spielt!

Für jeweils 1500 Kronen könnt ihr euch übrigens auch beißen lassen: Die Verwandlung in einen Vampir oder Werwolf lässt sich ganz leicht mit Kronen erkaufen – und auch wieder rückgängig machen.

DLCs mit Kronen kaufen

Im Kronen-Shop habt ihr die Möglichkeit, noch mehr Spielinhalte in Form von DLCs zu erwerben.

Übrigens: Kronen sind eine optionale Währung – ihr müsst sie nicht besitzen, um im Spiel voran zu kommen. Kronen erleichtern euch allerdings einige Aufgaben, gewähren schneller Zugriff auf bestimmte Objekte und bieten besondere kosmetische Items für das Spiel an.

Kronen-Kisten kaufen

Ein besonderes Item sind die Kronen-Kisten, die ihr im Austausch gegen Kronen im namensgebenden Kronen-Shop erhaltet. In diesen Kisten kann alles mögliche drin sein: nützliche Items, Kostüme, Haustiere, Makeup und mit ganz viel Glück sogar ein Reittier!

ESO Plus ist wie eine Art VIP-Bereich für Mitglieder und bietet euch für einen monatlichen Festpreis zahlreiche Vorteile. ESO Plus ist kein Muss, um The Elder Scrolls Online zu spielen, aber es erleichtert euch viele Dinge und bietet einiges an Komfort. Welche Abo-Modelle es gibt, könnt ihr hier auf der offiziellen Webseite nachschauen.

Einige Vorteile dank ESO Plus

Dem Grundspiel von ESO wurde im Juni 2021 das Bestrebungssystem hinzugefügt, das alles Spielern zur Verfügung steht. Damit bekommt ihr laufend neue Aufgaben – tägliche Quests und wöchentliche Missionen. Dafür erhaltet ihr verschiedene Belohnungen und die neu eingeführten Siegel der Bestrebung.

Die Aufgaben sind sehr vielseitig und es ist für jeden Spieltyp etwas dabei. Manchmal müsst ihr Ressourcen sammeln, manchmal zum Taschendieb werden oder kämpfen. Wenn ihr mehr über die verschiedenen Aufgabentypen und das Bestrebungssystem wissen möchtet, könnt ihr auf der offiziellen Webseite von The Elder Scrolls Online anschauen.

Ihr wisst jetzt, wie ihr jede Menge Kronen erhaltet und was ihr damit machen könnt. Jetzt sind wir neugierig: Was habt ihr euch schon im Kronen-Shop gegönnt und worauf spart ihr gerade? Schreibt es uns unten in die Kommentare!