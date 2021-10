PM: HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! (iOS, Android) erscheint am 7. Dezember – Trailer veröffentlicht (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit Spannung erwartet: HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! erscheint am 7. Dezember 2021 für iOS und Android

– Der neu veröffentlichte Trailer zeigt Charaktere und Songs von jeder der fünf Bands aus dem Spiel, darunter Leo/need, MORE MORE JUMP!, Vivid BAD SQUAD, Wonderlands x Showtime und Nightcord at 25:00. –

TOKYO, Japan – 26. Oktober 2021 – SEGA hat heute in Zusammenarbeit mit Colorful Palette angekündigt, dass das mobile Rhythmusspiel HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! am 7. Dezember 2021 für iOS und Android erscheinen wird. Das mit Spannung erwartete mobile Rhythmusspiel HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! bietet eine breite Palette an originellen Charakteren, Musik und Handlungssträngen, die SEGA und Colorful Palette auf den offiziellen sozialen Kanälen des Spiels bis zum Start im Laufe des Jahres enthüllen werden.

Kürzlich führte SEGA einen erfolgreichen öffentlichen Betatest für das Spiel durch, der zwei Wochen lang lief und mehr als 60.000 Spieler und Spielerinnen sowohl auf Android- als auch auf iOS-Plattformen erreichte.

Den neuesten Trailer zu HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! gibt es hier:

Im diesem Trailer zu HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! werden die fünf Feature-Bands und eine Originalbesetzung von 20 Charakteren vorgestellt, die jeweils einen eigenen Musikstil und eine eigene Hintergrundgeschichte haben, darunter:

Von diesen fünf Bands kann man eine Vielzahl von Songs und voll animierte 3D-Musikvideos genießen. Zusätzlich bietet das Spiel die Möglichkeit, an virtuellen Live-Auftritten der Lieblingsbands im Spiel teilzunehmen und sich mit der Community auszutauschen, Online-Events zu besuchen und Belohnungen wie exklusive (virtuelle) Briefmarken zu verdienen.

HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! wird später in diesem Jahr als Free-to-Play-Spiel mit In-App-Käufen weltweit erhältlich sein. Das Spiel, das komplett auf Japanisch vertont ist, wird mit englischen Untertiteln angeboten.

Mehr Neuigkeiten gibt es auf den offiziellen HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! in den sozialen Netzwerken:

Über Sega of America, Inc.

Sega of America, Inc. ist der amerikanische Zweig der in Tokio, Japan, ansässigen SEGA CORPORATION, einem weltweit führenden Anbieter von interaktiver Unterhaltung für den Heimgebrauch und außerhalb des eigenen Heims. Das Unternehmen entwickelt, veröffentlicht und vertreibt interaktive Unterhaltungssoftwareprodukte für eine Vielzahl von Hardware-Plattformen inklusive des PCs, Kabelloser Endgeräte, und den Plattformen von Nintendo, Microsoft und Sony Interactive Entertainment Inc. Die Website von SEGA of America findet man unter www.sega.com.

© SEGA / © Colorful Palette Inc. / © Crypton Future Media, INC.

www.piapro.net

All rights reserved.

Über Colorful Palette Inc.

Colorful Palette Inc. entwickelt und betreibt das Mobile-Game “Project Sekai: Colorful Stage feat. Hatsune Miku” gemeinsam mit der SEGA Corporation (Sitz in Tokyo Japan, COO: Yukio Sugino) mit der Mission: “Weiter Inhalte zu produzieren um eurem Leben Farbe zu geben.”

Über Crypton Future Media, Inc.

Crypton Future Media, Inc. ist eine Musik-Technologie-Firma mit Sitz in Sapporo, Japan. Seit unserer Gründung 1995, haben wir Musiksoftware und BGM-Media importiert, jedoch auch diverse Musiksoftware entwickelt, darunter den Singing-Voice-Synthesizer Hatsune Miku. Wir sind auch der offizielle Lizenzierer von Hatsune Miku. Die Philosophie unseres Teams basiert darauf: “Ideen durch Sound auszudrücken”. Wir glauben an unsere Mission, neue Sounds für die zukünftige Welt der Musik zu entwickelt.

© Crypton Future Media, INC.