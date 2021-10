PM: Marvel's Guardians of the Galaxy: Ein Brief von Eidos-Montréal (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

An alle unsere Fans,

die Veröffentlichung von Marvel’s Guardians of the Galaxy markiert das Ende der Reise für uns als Entwickler. Aber für das Spiel, das ihr jetzt selbst erleben könnt, ist es erst der Anfang.

Während der letzten paar Monate konnten wir eure Leidenschaft spüren, eure Hoffnungen und manchmal auch eure Skepsis. Mir sagte all dies eines: Ihr seid hingebungsvolle Fans, die einfach nur von einer authentischen Marvel’s Guardians of the Galaxy-Erfahrung in eine andere Welt entführt werden wollen.

In Zeiten wie diesen fühlt sich das Spiel wie eine frische Brise an. Es ist spaßig, bunt, tiefer als man denken mag, und letztlich spricht es Bände über uns als Spezies.

Ja, die Guardians kommen, zum Großteil, aus dem Weltraum. Trotz ihrer unterschiedlichen Ursprünge, ihren regelmäßigen Meinungsverschiedenheiten und ihren Makeln sind sie eine Truppe, die die Verschiedenheiten der anderen akzeptiert. Sie können lernen und wachsen, während sie dem treu bleiben, was sie sind.

Sie wollen zu etwas gehören, Teil einer Familie sein. Einer Familie, die manchmal dysfunktional sein kann, aber - wie ihr im Lauf des Spieles sehen werdet - so robust ist wie ein Fels.

So etwas können wir uns allen nur wünschen - unserer Familie, die Menschheit heißt.

Also lehnt euch zurück, nehmt euren bevorzugten Controller in die Hände und springt in ein großartiges Abenteuer, in dem ihr der Held seid. Tatsächlich seid ihr sogar der 'sogenannte' Anführer der Guardians. Was kann da schon schiefgehen?

Zögert nicht, euch die Zeit zu nehmen, ein bisschen herumzugucken. Oder lasst das Spiel einfach laufen, während ihr euch ein Brot schmiert. Ihr werdet sehen - die Guardians werden euch mit den Geschichten, mit denen sie ankommen, auf vielerlei Arten überraschen.

Wir hatten viel Spaß dabei, dieses Spiel zu machen, und wir haben unsere Herzen und Seelen hineingesteckt. Ich hoffe, ihr werdet das spüren. Und wenn wir es schaffen, euch während des Spielens ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, euch etwas fühlen zu lassen, dann ist das unsere bestmögliche Belohnung.

Jean-François Dugas – Senior Creative Director, Eidos Montreal

Marvel's Guardians of the Galaxy ist jetzt für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam und Nintendo Switch (Cloud Version) erschienen.