Age of Empires 4: Offizieller Launch-Trailer erschienen

PC

Auf dem offiziellen Age of Empires-YouTube-Kanal wurde der Launch-Trailer für das am Donnerstag erscheinende Age of Empires 4 veröffentlicht. In dem cineastischen Video, in dem Schauspieler zum Einsatz kommen, wird das muslimische Delhi Sultanat von verschiedenen Zivilisationen angegriffen. Die Generalin des Sultanats gibt Befehle, wie auf die Angriffe jeweils zu reagieren ist, und stellt so das Schere-Stein-Papier-Prinzip der Reihe vor.