PM: Der Multiplayer-Modus von Beat Saber erscheint heute (Sony Playstation Blog)

PC PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es gibt nichts Besseres als ein gutes Rhythmus-Match mit Freunden. Wir freuen uns sehr, ankündigen zu können, dass es nun einen Multiplayer-Modus in Beat Saber gibt! Fordert eure Freunde oder zufällige Gegner auf der ganzen Welt heraus und tretet mit euren Lieblingsliedern in privaten oder öffentlichen Matches gegen bis zu 5 andere Spieler an. Wählt Songs aus unseren Soundtracks aus, anderen freien Songs aus dem Basisspiel oder arbeitet euch durch die Beats aus unseren Musikpaketen, die von internationalen Chartstürmern zur Verfügung gestellt werden.

Passt euren Avatar an, um 100 % ihr selbst zu sein … Oder erstellt vielleicht euer futuristisches virtuelles Alter Ego? Bevor ihr beitretet, geht zu den Avatar-Einstellungen und stellt euren Avatar ein, um eure einzigartige Persönlichkeit und euren Stil darzustellen. Wir haben viele Möglichkeiten zur Anpassung, von denen ihr wählen könnt.

Aber das ist noch nicht alles. Mit dem Multiplayer-Modus bieten wir euch auch eine Lobby und eine Umgebung, die einer Arena ähnelt, die euch und eure Herausforderer in eine monumentale Welt des Wettstreits befördern wird. Seid ihr bereit für den Wettbewerb? Wenn nicht, dann könnt ihr euch zurücklehnen und ansehen, wie der Wettstreit sich aufheizt, und als inaktiver Spieler könnt ihr das Stadion von oben betrachten.

Im Laufe der Entwicklung haben wir immer wieder neue Optimierungen und Verbesserungen hinzugefügt, die heute als Teil dieser Aktualisierung veröffentlicht werden und euer Spielerlebnis verbessern werden, darunter:

der in einer Halloween-Umgebung spielt. Ihr könnt diesen Song außerdem im Multiplayer auswählen und eure Freunde zu einem schaurigen Spaß herausfordern!

Wir möchten uns bei der PS VR-Community bedanken, die uns so geduldig unterstützt hat, seitdem wir mit der Entwicklung des Multiplayer-Modus angefangen haben. Die Entwicklung dieser Funktion war sehr komplex, und wir freuen uns, dass wir sie endlich mit euch teilen und neue Spieler online begrüßen können. Wir sehen euch im Multiplayer!

*PlayStation Plus wird benötigt, um den Multiplayer von Beat Saber spielen zu können.