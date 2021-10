PM: Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition erscheint am 11. November (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Drei ikonische Städte, drei epische Geschichten, eine komplette Sammlung.GrandTheft Auto:The Trilogy–The Definitive Editionfasst drei Spiele zusammen, die ein ganzes Genre definiert haben:GrandTheft AutoIII,Grand Theft Auto: Vice CityundGrand Theft Auto: San Andreas– jedes davon verbessert für eine neue Generation und zusammen erhältlich für PlayStation5 und PlayStation4.

Grand Theft Auto: The Trilogy– The Definitive Edition wird digital ab 11.November über den PlayStation Store erhältlich sein und am 7.Dezember als physische Version für PlayStation4 erscheinen.

Erlebt die Spiele, mit denen alles begann– durch die Einführung noch nie dagewesener Freiheit und Immersion in Form von drei lebendigen Welten, die gefüllt sind mit unglaublicher Action, umfassenden und filmisch erzählten Geschichten, klassischen Charakteren und unvergesslicher Musik.

Um die klassischen Welten von LibertyCity, ViceCity und SanAndreas auf moderne Plattformen zu bringen, führtGrand Theft Auto: The Trilogy– The Definitive Editionein an GTAV angelehntes Steuerungsschema ein und bietet übergreifende visuelle Verbesserungen wie höhere Auflösung, verbesserte grafische Darstellung der gesamten Welt und vieles mehr, um alle drei Spiele anzupassen und zu verbessern, aber trotzdem dem ursprünglichen charakteristischen Look treu zu bleiben.

Grand Theft Auto: The Trilogy– The Definitive Editionbietet weitreichend verbesserte und modernisierte Steuerung, zum Beispiel durch verbesserte Zielmechanik, aktualisierte Waffen- und Radiosender-Auswahl, aktualisierte Minikarten mit überarbeiteter Navigation und Wegpunkt-Funktionalität und mehr.

Zu den weiteren Verbesserungen aller drei Titel zählen das komplett überarbeitete Beleuchtungssystem, einschließlich der Schatten- und Wettereffekte sowie der Reflexionen, überarbeitete Charakter- und Fahrzeugmodelle sowie höher aufgelöste Texturen für Gebäude, Waffen, Straßen, Innenräume und mehr.Grand Theft Auto: The Trilogy– The Definitive Editionverfügt auch über eine Reihe von Umgebungsverbesserungen wie neue Vegetation, glattere Oberflächen und höhere Sichtweite, um die Welt in neuer Tiefe und Klarheit darzustellen.

Grand Theft Auto:The Trilogy– The Definitive Edition, ein ursprünglich von Rockstar Games entwickeltes Spiel, wurde von Grove Street Games für moderne Plattformen adaptiert. Dabei sorgt die Unreal Engine bei diesen Klassikern für noch mehr Lebendigkeit und Immersion und feiert so das Erbe der Serie, die interaktive Unterhaltung neu definiert und dazu beigetragen hat, Videospiele in den kulturellen Mittelpunkt zu bringen.

Ab dem 7.Dezember wird Grand Theft Auto III– The Definitive Edition über PlayStationNow erhältlich sein.

In GTA Online werden euch außerdem weitere unterhaltsame und besondere Überraschungen erwarten, um das 20.Jubiläum von Grand Theft AutoIII zu feiern. So gibt es diese Woche beispielweise dasBaseballschläger-T-Shirt, das die wohl bekannteste Nahkampfwaffe aus GTAIII darstellt.