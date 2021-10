Montagmorgen-Podcast #417

Teaser Falls ihr in den letzten Monaten versucht habt, an eine der neuen Konsolen von Sony oder Microsoft zu kommen, wisst ihr um die Beschaffungsschwierigkeit. Auch Dennis musste diese Erfahrung machen.

Es ist nicht fein, auf der Suche nach einer Xbox Series X zu sein. Nachdem Dennis das Glück hatte, seine Playstation 5 bei Release zu bekommen, musste er lange Wochen warten, bis endlich auch die Microsoft-Konsole bei ihm daheim einziehen konnte. Die packende Geschichte könnt ihr in diesem Cast nachhören! Doch natürlich gibt es noch weit mehr in diesem Montagmorgen-Podcast: Jörg erzählt von Familienausflügen und schweinischen Leckereien, wir lösen die Sonntagsfrage auf, verraten, was die Woche auf GamersGlobal passiert und beantworten eure Userfragen!

Die Timecodes: