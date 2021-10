GTA - The Trilogy - Definitive Edition: PC-Voraussetzungen bekanntgegeben

PC

Nachdem Grand Theft Auto - The Trilogy - The Definitive Edition Anfang dieses Monats angekündigt wurde, folgte vor wenigen Tagen mit dem 11. November das Datum der digitalen Veröffentlichung. Wer möchte, kann ab diesem Tag in die Remastered-Fassungen von GTA 3 (ursprünglich aus dem Jahr 2001), Vice City (2002) sowie San Andreas (2004) eintauchen und neben erhöhten Auflösungen und generellen grafischen Verbesserungen auch überarbeitete Steuerungen erwarten.

Erhältlich sein wird die Trilogie zum Preis von 59,99 Euro für die Konsolen von Sony (PS5 und PS4), Microsoft (Xbox Series X/S und Xbox One) sowie für die Nintendo Switch. Hinzu kommt natürlich auch eine PC-Version, für die Rockstar Games kürzlich auf der offiziellen Produktseite die entsprechenden Anforderungen veröffentlicht hat.

Als Betriebssystem benötigt ihr demnach Windows 10 in der 64-Bit-Version, darüber hinaus sind 45 Gigabyte freie Festplattenkapazität erforderlich. Die restlichen Voraussetzungen an eure Hardware dürften die meisten Spielerinnen und Spieler kaum vor Herausforderungen stellen.

Minimale Anforderungen:

Prozessor: Intel Core i5-6600K oder AMD FX-6300

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 760 mit 2 GB oder AMD Radeon R9 280 mit 3 Gigabyte

Empfohlene Anforderungen:

Prozessor: Intel Core i7-2700K oder AMD Ryzen 5 2600

Arbeitsspeicher: 16 GB

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 970 mit 4 GB oder AMD Radeon R9 570 mit 4 Gigabyte

Als kleine Erinnerungsauffrischung abschließend die empfohlenen Systemanforderungen für die PC-Fassung von Grand Theft Auto - San Andreas, die im Jahr 2005 veröffentlicht wurde: