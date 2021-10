CoD - Vanguard: Kriegsreporter loben Realismus von Grafik und Szenario

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Ab dem 5. November könnt ihr euch mit Call of Duty - Vanguard abermals in Kriegsszenarios stürzen, die euch dieses Mal unter anderem nach Nordafrika oder an die Ost- und Westfront des Zweiten Weltkriegs führen. Wenig überraschend, soll euch der Titel laut Werbeaussagen von Activision und Sledgehammer „so tief wie nie zuvor in die atemberaubende Action des Zweiten Weltkriegs“ eintauchen lassen und euch eine „mitreißende Story“ oder auch eine „Blockbuster-Kampagne“ bieten.

Vor kurzem wurde zum kommenden Shooter ein neues Video veröffentlicht, dessen Entstehung sich von den üblichen Trailern unterscheidet und euch vermitteln soll, die Grafik des Titels sei derart realistisch, dass Kriegsreporter den Unterschied zwischen Realität und Spiel nicht erkennen. Die Kollegen von PC Gamer schreiben vor diesem Hintergrund, dass das CoD-Marketing „eine neue Ebene der Geschmacklosigkeit“ erreicht habe.

Eingeladen wurden die Fotojournalisten Alex Potter (die unter anderem im Jemen und im Irak gearbeitet hat) und Sebastiano Tomada (tätig zum Beispiel in Afghanistan, Libyen und Syrien). Ausgestattet mit einem speziellen, Kamera-ähnlichem Gerät konnten sich die Reporter direkt in der Spiel-Engine bewegen und auf diese Weise Aufnahmen machen, wie sie angeblich auch in einem tatsächlichen Konflikt möglich wären.

Im unten eingebundenen Video zeigen sich die Journalisten (von der Grafik) begeistert und ziehen Vergleiche zu ihrer Arbeit in der Echtwelt. Tomada äußert sich dahingehend, dass „so Krieg und Konflikte aussehen“ und Call of Duty - Vanguard entsprechend real wirke. Potter meint unter anderem, dass „es gefühlt Situationen gab, die ich auch sonst aufgenommen hätte“ und dass es „faszinierend war, Teil einer Art von Kampf zu sein, an der ich nie teilgenommen habe“.

Vier dieser auf diese Weise gemachten Aufnahmen können käuflich erworben werden. Sie sind jeweils auf 25 Stück limitiert und kosten einzeln 515 US-Dollar. Die Screenshots könnt ihr euch bei PC Gamer anschauen.