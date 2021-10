Age of Empires 4: Neues Video stellt das Delhi Sultanat vor

PC

In einem neuen Video wird auf dem offiziellen Kanal der Age of Empires-Reihe mit dem Delhi Sultanat eine weitere Zivilisation für das am 28.10.2021 erscheinende Echtzeitstrategiespiel Age of Empires 4 vorgestellt. Die Stärken des Delhi Sultanat liegen bei der Forschung und Verteidigung. Ihr baut ein Forschungsnetzwerk immer weiter aus und könnt so Technologien kostenlos erforschen, was aber deutlich länger dauert. Wenn ihr Gelehrte in Moscheen, die ihr schon im ersten Zeitalter errichten könnt, platziert, wird eure Forschung jedoch beschleunigt - je mehr Gelehrte ihr einsetzt, desto besser. Analog dazu reduzieren könnt ihr sie dank einer Technologie auch in Barracken einsetzen, um die Rekrutierungszeit der Einheiten zu reduzieren. Ihr könnt so schnell den Fokus eurer Zivilisation ändern.

Eine Besonderheit ist, dass eure Infanterie Palisaden errichten kann, was letztlich mehr Dörflerzeit für wirtschaftliche Tätigkeiten erlaubt. Als muslimische Zivilisation könnt ihr keine Wildschweine jagen. Militärisch setzt das SUltanat vor allem auf die Kriegselefanten, die es auch in einer Version mit Armbrustschützen gibt. Bis ihr diese starken Einheiten bauen könnt, seid ihr aber anfällig für Angriffe. Das Video könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.