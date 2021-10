All You Can Play

Sonntagsfrage: Nutzt ihr Spiele-Abos? Teil der Exklusiv-Serie Sonntagsfrage

Teaser Abodienste für Spiele sind weiter auf dem Vormarsch. Besitzt auch ihr eine aktive Mitgliedschaft beim Platzhirsch Xbox Game Pass oder bei einem der anderen Anbieter? Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit Unter den Spieleabo-Diensten ist der Game Pass für Xbox und PC besonders präsent, der von Microsoft aggressiv vermarktet wird und unter anderem mit First-Party-Titeln wie dem bald erscheinenden Age of Empires 4 lockt, die ab Launch im Abo enthalten sind – und zu diesen First-Party-Titeln gehören auch die künftigen Spiele von Bethesda, Ninja Theory und anderen Spieleschmieden, die Microsoft in jüngerer Vergangenheit übernommen hat. Doch auch andere Dienste wie Apple Arcade und Humble Monthly wollen euch viel Spiel für überschaubare Kosten bieten. Nutzt ihr einen dieser Dienste oder sogar mehrere aktiv? Sagt es uns, indem ihr eure Stimme in der unten stehenden Umfrage abgebt. Wenn ihr zum Beispiel durchgängig ein Ubisoft+-Abo laufen habt, aber auch ab und zu in den Game Pass hineinschaut, dann wählt in diesem Beispiel Ubisoft+, da ihr schwerpunktmäßig diesen Dienst nutzt. Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.