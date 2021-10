PM: 25 Jahre Tomb Raider : Yoshitaka Amanos Interpretation von Lady Croft (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Falls es euch bisher entgangen sein sollte: Das ganze Jahr 2021 begehen wir auf unseren Social Media-Kanälen das 25-jährige Tomb Raider-Jubiläum. Von Monat zu Monat rekapitulieren wir chronologisch Lady Crofts unglaublichen Werdegang und feiern ihn gemeinsam mit anderen Videospiel-Franchises sowie Künstlern aus der ganzen Welt. Wir nähern uns dem Ende des Jahres und befinden uns nun offiziell in den Monaten zu Ehren der Survivor Trilogy. Im Jahr 2013 begann Laras Geschichte rund um ihre Herkunft mit einem Schiffswrack und einer einsamen Insel in Japan.

In diesem Zusammenhang ist uns ein besonderer Clou gelungen: Er ist bekannt bei den meisten, die Videospiele lieben, und wir fühlen uns geehrt, mit dem legendären Künstler Yoshitaka Amano zusammenarbeiten zu dürfen.

Yoshitaka Amano ist ein japanischer Künstler, Charakter-Designer, Illustrator sowie Bühnen- und Kostümbildner. Er erlangte in den späten 60er-Jahren Bekanntheit, als er an einer Anime-Adaption von Speed Racer arbeitete. Amano erfand später ikonische und einflussreiche Charaktere wie Gatchaman, Tekkaman: The Space Knight, Hutch the Honeybee and Casshan. 1982 machte er sich selbständig und wurde freischaffender Künstler, erfolgreicher Illustrator für zahlreiche Autoren und arbeitete an Bestseller-Romanserien wie The Guin Saga und Vampire Hunter D. Er ist außerdem bekannt für seine Auftragsarbeiten für die Final Fantasy-Reihe.

Über die letzten Monate haben diverse Künstler:innen Tomb Raider auf ihre ganz eigene Art & Weise zum Leben erweckt. Solltet ihr das verpasst haben, lohnt auf jeden Fall ein Blick in unsere fantastische Galerie. Alle Motive könnt ihr übrigens ausdrucken und als Box-Einleger verwenden!

Im Kontrast zu den bisherigen Künstlern, malt und zeichnet Amano-san ausschließlich auf Leinwand. Er hatte Lara noch nie gezeichnet und so erwarteten wir eine einzigartige Interpretation. Wir wurden nicht enttäuscht: Amano-san hatte sofort eine Vision, als wir ihm das Spiel beschrieben haben und war Feuer & Flamme. Abschließend fügte unser Franchise Art Director, Brenoch Adams, noch ein illustriertes Logo in die Umsetzung ein.

「トゥームレイダー25周年、おめでとうございます。 世界的に人気のあるゲームキャラクター、ララ・クロフトを描くにあたり、 日本人のアーティストとしてどの様に特色を出すか、考えながら制作しました。 凛としたララのイメージを意識して墨絵の雰囲気で全体を仕上げました。 また、背景には薄く桜の花びらをあしらいました。 ゲーム開発スタッフ、ファンの皆様に気に入って頂けると嬉しいです。」

„Herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren Tomb Raider. Als ich am weltberühmten Charakter Lara Croft gearbeitet habe, lag es mir besonders am Herzen, ihre Besonderheiten als japanischer Künstler zum Ausdruck zu bringen. Ich entschloss mich, eine sumi-e (Tuschezeichnung) mit einer würdevollen Lara anzufertigen. Außerdem fügte ich ein Kirschblüten-Arrangement im Hintergrund ein. Ich hoffe, Entwicklerteams wie Fans erfreuen sich daran.“

Ihr findet mehr dieser unglaublichen Kunst auf seiner Webseite oder im Profil des Künstlers auf Instagram

