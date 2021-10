Age of Empires 4: Neues Video stellt die Rus vor

PC

Das Team des offiziellen Age of Empires-Youtube-Kanals stellt heute mit den Rus ein weiteres Volk vor. Das Video könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Die Rus sollen sich sowohl für einen offensiven als auch defensiven Spielstil eignen. Ihre Stärke ist die Kavallerie. Bei der Nahrungsversorgung setzen sie vor allem auf die Jagd. Bei der Jagd verdienen sie, ähnlich wie die Polen in Age of Empires 2 - Definitive Edition: Dawn of the Dukes beim Steinabbau, sogar Gold. Ein reitender Kriegermönch kann Einheiten im Umkreis verstärken und sogar Reliquien mit in die Schlacht nehmen. Sie erfordern etwas Mikro. Auch Handkanoniere gehören zu den Spezialitäten der Rus.

Schwächen zeigen die Rus beim Mauerbau, denn sie können nur verstärke Holzpalisaden bauen. Auch ihre Navy ist nicht sonderlich stark.