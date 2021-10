CD Projekt übernimmt Indie-Studio ehemaliger Bioshock-Entwickler

PC Switch XOne PS4 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Flame in the Flood ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Flame in the Flood ab 14,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der polnische Publisher CD Projekt hat das US-Studio The Molasses Flood übernommen. Das Studio wurde 2014 nach der Umstrukturierung von Irrational Games aus der Taufe gehoben und das Gründungsteam bestand unter anderem aus diversen Veteranen von Bioshock Infinite (im Test, Note 9.0). So war der CEO Forrest Dowling Lead Level Designer und Director Scott Sinclair Art Director für den Shooter.

Der erste Titel von The Molasses Flood war der Kickstarter-finanzierte Survival-Titel The Flame in the Flood (im Check). Auch das von den Xbox Game Studios vertriebene Drake Hollow siedelte sich im selben Genre an. In der Pressemitteilung heißt es, dass The Molasses Flood eng mit CD Projekt RED zusammenarbeiten, aber als eigenes Team fortbestehen wird. Es wurde zudem verraten, dass The Molasses Flood nun an einem Projekt arbeitet, das auf einer Marke von CD Projekt basiert, also im Universum von The Witcher oder Cyberpunk angesiedelt sein wird. Konkrete Details wird es aber erst in der Zukunft geben.