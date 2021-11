Darauf freut sich die Redaktion im... November 2021

Schnelle Autos und leere Kinos

Teaser Im November ist die Blockbuster-Dichte nicht so hoch wie gewöhnlich, dennoch hat unsere Redaktion das eine oder andere Spiel, dem sie entgegensehnt. Aber was ist mit Filmen und Musik?

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Ich habe unlängst die Seriefür mich entdeckt, ja ich weiß, Jahre zu spät, und habe vor, diese im November zu Ende zu suchten. Außerdem hat sich mein Kinobesuch im neuen James-Bond-Filmschuldhaft verzögert, den werde ich nun in Kürze nachholen. Mit dem aus meiner Sicht passendsten James-Bond-Darsteller aller Zeiten, dem großartigen[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich freue mich ernsthaft auf– mich einmal im Jahr gepflegt durch Schlauchlevels zu ballern und mich aktuellen Opulenz-Stand des militär-spielerischen Komplexes beeindrucken zu lassen, ist vielleicht schon zu viel, aber da ich letztes Jahr ausgesetzt habe, sollte es jetzt mal wieder passen: Schießen, rennen, von Explosionen erschreckt werden – dazu sicherlich auch einen rührseligen Tränchenmoment aus der Tube, weil ein treuer Kamerad/unschuldiger Zivilist/eine körperlich behinderte lesbische Freiheitskämpferin aus der Umweltbewegung/ein Familienmitglied gar grausam ums Leben kommt – was kann es für einen halben Tag Schöneres geben? Außerdem bereite ich mich seelisch und moralisch darauf vor, cirka Ende November das-Letsplay fortzusetzen (Crowdfunding incoming).[SONSTIGES] Demnächst steht eine kleine Zwei-Tages-Reise mit Hagen an, damit er vor seiner Hochzeit noch mal unter die..., nein, um endlich die in der letzten Weihnachtsaktion als Dankeschön ausgelobteeinzulösen. Lag übrigens nicht an uns, dass es so lange dauert, sondern an Corona- und sonstigem "Mimimi".[FILME/SERIEN] Mir fällt mehr und mehr auf, dass ich keinerlei Ahnung davon habe, was die nächsten Wochen auf Streamingdiensten oder in den Kinos startet.dürfte mich als alten Marvel-Fan aber sicherlich abholen. Die Live-Action-Adaption vonschaut in Trailern zwar nett aus, dem Braten traue ich aber noch nicht so recht. Ebenso wie der zweiten Staffel von. Ich meine, was soll das? Nach der ersten Season ist doch eigentlich alles geklärt:ist doof,ein unerreichbarer Held, Punkt.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ganz oben auf meiner Freu-Liste für den November steht ein eher untypisches Spiel für mich:. Aber die Arcade-Sause ist so dermaßen launig, dass sogar ich Automuffel Freude daran habe und die Series X will ja auch gefordert werden. In Kombination mitundwerde ich also gut beschäftigt sein, keine Ahnung, wo ich danoch unterbringen soll...[SONSTIGES] Eigentlich sollte ich mich im November auf Konzerte freuen. Aber aktuell wird ja alles wieder wie wahnsinnig verschoben. Also freue ich mich auf Änderungen an der Wohnsituation, auf die ich nicht genauer eingehen mag aus Gründen.

[FILME/SERIEN] Nachdem ich in den vergangenen Wochen oft im Kino war, reizt mich im November tatsächlich nichts. Ist vielleicht auch besser so, denn den Bond-Film muss ich erst mal verdauen. Nach Sense8 und Sex Education bin ich mit meiner Freundin außerdem auf der Suche nach einer neuen gemeinsamen Serie. Entschieden haben wir uns noch nicht. Ich versuche im Fernsehen (!) ab 1.11. Why Women Kill zu schauen. Die Dramedy mit Lucy Liu läuft bei VoxUp.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Jaja, ihr erwartet alle einen Test vom Football Manager 2022 – und den sollt ihr wohl auch bekommen. Wie genau der ausschaut, diskutiere ich momentan mit Jörg. Stay Tuned. Unschlüssig bin ich mir bei Bloodshore. Wird das ein peinliches FMV-Spiel oder steckt hinter dem Battle-Royale-Titel mit echten Schauspielern vielleicht ein Hit? Mehr gespannt bin ich dann auf Sherlock Holmes - Chapter One. Ein wenig Detektiv spielen macht doch bestimmt Spaß.



[SONSTIGES] Am 6. November bin ich mit meiner Liebsten tatsächlich bei einem Clubkonzert (José González). Mal schauen, wie das abläuft. Bisher gilt 3G, ob das bei den steigenden Zahlen so durchgezogen wird? Apropos Musik: Rein vom Namen her interessieren mich im November die neuen Alben von Aimee Mann und Wolfgang Müller. Und wenn ich auch nur irgendwie noch das Jahr 2021 musikalisch bewerten will, muss ich im November mal Gas geben. Der einmonatige Internetausfall nach der Flutkatastrophe hat mich sehr zurückgeworfen.

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Bezogen auf die Neuerscheinungen habe ich wieder mal keinerlei Druck.I m Kino anschauen möchten ich mir im November dennoch den jüngsten-Film. Boxernasehalte ich zwar wie gehabt vom Typ her für den unpassendsten 007 aller Zeiten. Aber die Filme mit ihm waren doch überwiegend gut, beierinnere ich mich noch daran, dass ich den damals in einer kleinen GG-Runde im Cinema in München gesehen habe. Ob ich am Ende sagen kann, dass es ein würdiger Abschluss für Craig als Bond war oder mich einfach nur darüber freue, dass jemand Besseres folgen könnte, ist mir am Ende egal. Mir graust es im Moment nur wieder vor der Laufzeit. Wann hat sich die Idee eigentlich durchgesetzt, dass Filme 150 Minuten und mehr dauern müssen?[SPIELE/BRETTSPIELE] Im Spielebereich freue ich mich eindeutig am meisten auf. Auch wenn die Reihe nicht immer alles richtig gemacht hat, der Spielspaß war immer da. Lecker ist das Ding natürlich nicht zuletzt, weil alle bisher gezeigten Videos andeuten, dass das Spiel extrem viel aus der Series X rausholt. Und wenn Spielgefühl und Welt nur halb so gut sind wie in den bisherigen Teilen, dann werde ich bestimmt wieder ähnlich viel Spaß daran haben. Es gibt noch einige andere November-Titel, die ich unbedingt spielen will, das neueoder das-Remake zu Diamant/Perle sind so oder so Pflichtprogramm. Neben Forza freue ich mich aber tatsächlich am meisten auf den neuen Teil vom. Nachdem ich mehrere Ableger der Reihe in den vergangenen Jahren testen "musste", bin ich wirklich auf den Geschmack gekommen.[SONSTIGES] Ich freue mich selbstverständlich auf Weihnachten, beziehungsweise die allgegenwärtige Feststimung. Wenn Dominosteine, Schoko-Weihnachtsmänner und Co. inzwischen gefühlt schon im August im Laden stehen, wird es dafür ja auch langsam Zeit! Und natürlich auf den 27. November, wenn das Derby gegen Gladbach steigt. Im Stadion werde ich zwar nicht sein, aber an dem Tag gibt's bei mir originalen rheinischen Sauerbraten, mit Fohlenfleisch.[FILME/SERIEN] Nachdem ich in den letzten Tagenmit meiner Holden durchgesuchtet habe, befinde ich mich nun im Limbo zwischen den Serien und spontan ist noch kein Favorit aus der stetig anschwellenden Watchlist gefunden. Vielleicht wird es direkt wieder etwas koreanisches mit, in dem es um den Bewohner eines von Monstern heimgesuchten Wohnkomplexes geht. Beim Tippen dieser Worte fällt mir gerade siedend heiß ein, dass ich den deutschen gruseligen Spielfilmnoch in der ARD-Mediathek nachholen will (zum Glück ist er da noch bis Jahresende abrufbar), nachdem mich Gruselfan einige Rezensionen bei den üblichen Tageszeitungen neugierig gemacht haben.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich glaube nicht, dass michaus den Socken hauen wird, doch meine letzten Matches sind lange her und das Setting macht mir Lust, mal wieder aufs Schlachtfeld zu walzen, auch die Chance verpasst wurde, den in meiner Erinnerung sehr spaßigen Titan-Modus auswiederzubeleben. Da ich aktuell sehr gerne mit einem Freund entspannt Beat-em-ups im Koop anwerfe, hoffe ich, dassneben dem schönen Zeichentricklook auch spielerisch ordentlich wird.[SONSTIGES] Mein Lesefluss geriet durch diverse Umstände ins Stocken. Unter anderem habe ich meinen eReader verloren, aber ein guter Samariter hat ihn wiedergefunden und sich die Mühe gemacht, den Besitzer ausfindig zu machen. Nun kann ich also wieder angehen,undendlich fertig zu lesen.[FILME/SERIEN]als grüblerischer, eigenbrötlerischer und ab und an cholerischer Kommissar Wallander? Das gefiel uns in den ersten drei Staffeln schon sehr gut, zumal jede davon nur aus drei Folgen in Spielfilmlänge besteht. Die vierte Runde nehmen wir im November auf jeden Fall mit. Gerade Netflix hat in den nächsten Wochen aber noch einiges mehr zu bieten. Aufbin ich allein schon aufgrund des Casts gespannt:undversprechen zwei launige Stunden. Neugierig bin ich aber auch auf, die neue Anime-Serie aus dem Universum von, auf die Live-Action-Adaption von, und auch ein wenig auf die neue Staffel von[SPIELE/BRETTSPIELE] Im November geht’s in die Totenländer, um Mehrunes Dagon in den Hintern zu treten. Nein, ich spiele nicht nochmal, sondern, das DLC-Finale der "Tore von Oblivion"-Story in. Apropos MMORPG: Im November erscheint mitauch die neue Erweiterung für. Und dann ist da schließlich noch, das mein neues PC-Setup audiovisuell hoffentlich ordentlich fordern wird. Bei all den Zeitfressern ist es ja fast schon gut, dass sich meine Gilde inaufgelöst hat und ich gerade eine kleine Raidpause einlege.[Sonstiges] Normalerweise steht der November für mich immer im Zeichen der BlizzCon, doch das wird dieses Jahr nix (wie letztes Jahr auch schon). Ein ruhiger Monat ist aber auch nicht verkehrt. So bleibt mehr Zeit, dem vor ein paar Wochen geschlüpften Nachwuchs beim Entdecken der Welt zuzuschauen.[FILME/SERIEN] Die finale Staffel vonsteht praktisch in den Startlöchern und ich habe schon alles für einen Binge-Abend eingekauft. Und auch wenn die aktuellen Wertungen furchtbares vermuten lassen, schaue ich sicher noch inrein. Bin mal gespannt. Überraschen lasse ich mich auch gerne von. Meine Erwartungen sind zwar niedrig, aber immerhin ist ein Teil des originalen Casts mit dabei. Was soll schon schiefgehen…[SPIELE/BRETTSPIELE] Die PS5 muss mal ins Schwitzen kommen:ist in der letzten Dekade der erste Teil der Serie, auf den ich wirklich warte. Und selbstverständlich gehörtauf die Liste meiner Pflichtkäufe. Ansonsten gehe ich es im November etwas ruhiger an und spiele wieder ein paar ältere Perlen oder beende noch ein paar ungelöste Quest in einigen JRPGs.[SONSTIGES] Der November ist im Grunde wieder ein Fachbuch-Monat. So steht einiges an IT-Lektüre auf dem Programm, aber natürlich auch ein paar "seichte" Sachen. Wie die (älteren)-Comics, die mir wärmstens ans Herz gelegt worden sind. Außerdem gibt es wohl einen neuen. Meine feminine Seite wird sicher mit dem neuen(Nummer 9) vonruhiggestellt. Das sorgt wieder für Diskussion mit dem holden Eheweib. Die Lust auf düstere apokalyptische Visionen stillt dann hoffentlichvon