PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 25. bis 29. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

Marvel's Guardians of the Galaxy

Optimiert für Xbox Serie X|S – Gehe in diesem Third-Person-Action-Adventure-Spiel mit Star-Lords Jet-Boots auf einen wilden Ritt durchs Weltall erlebe eine neue Geschichte von Marvel’s Guardians of the Galaxy. Sprenge Dich mit dem durchgeknallten Haufen der Guardians an deiner Seite von einer explosiven Situation zur nächsten, mit neuen und bekannten Marvel-Charakteren, die alle in den Kampf um das Schicksal der Galaxie verstrickt sind.

Moonglow Bay

Xbox Game Pass – Im Xbox Game Pass ab dem ersten Tag verfügbar: Moonglow Bay ist ein Angel-RPG, das einen verspielten Voxel-Art-Stil mit einem fantastischen Soundtrack kombiniert. Du schlüpfst in die Rolle eines unerfahrenen Anglers, der den letzten Wunsch seines Partners erfüllen will. Auf Deinem Weg lernst Du Freunde kennen, verbesserst Deine Angelfähigkeiten, baust das Vertrauen einer zerrütteten Gemeinschaft wieder auf und entlarvst ihre unheilvollen Mythen.

NASCAR 21: Ignition

NASCAR 21: Ignition setzt die Messlatte für das Videospiel der berühmtesten Stockcar-Rennserie ganz neu. Dank der unglaublichen Grafik und des immersiven Gameplays sorgt NASCAR 21: Ignition für eine noch nie zuvor erlebte authentische Atmosphäre bei der NASCAR Cup Series.

Amazing Breaker

Amazing Breaker ist ein wunderschönes, fesselndes Spiel, in dem Du Eisskulpturen mithilfe von Bomben zerschmettern musst.

Dadish

Er ist Vater und er ist ein Rettich! Seine Kinder sind aus dem Gemüsebeet verschwunden und er braucht Deine Hilfe, um sie zu finden. Du erkundest eine aufregende Welt, stellst Dich Fast-Food-Feinden und hilfst Dadish seine vermissten Kinder in diesem herausfordernden Plattform-Abenteuer wiederzufinden.

Dadish 2

Er ist Vater und er ist ein Rettich – und er ist zurück in seinem bisher größten Abenteuer! Abermals macht sich Dadish auf die Suche nach seinen vermissten Kindern. Unterwegs watet er durch Sümpfe, reitet Raketen, klettert auf einen großen Baum und schafft es sogar ins Weltall! Hilf Dadish in diesem charmanten und herausfordernden Jump’n’Run-Abenteuer Kinder wiederzufinden.

Death Park 2

Bist Du bereit, Deine Albträume und verschiedene Monster zu bekämpfen, die Farland überschwemmt haben? Schaffst Du es, alle Rätsel zu lösen, die Dich in dieser Horrorgeschichte erwarten? Dann kämpfe Dich durch die Straßen, ein Krankenhaus, einen Friedhof und mehr und bahne Dir einen Weg aus diesem Albtraum.

Flowers by Powgi

Optimiert für Xbox Serie X|S – Dieses einzigartige Anagramm-Puzzle macht richtig Spaß! Pflanze Buchstaben auf Blütenblätter, um in diesem herausfordernden Wortspiel Wörter in der Mitte der Blume wachsen zu lassen.

Lucid Cycle

Optimiert für die Xbox Serie X|S – Lucid Cycle lässt Dich in der First-Person-Perspektive in die Rolle des Träumers schlüpfen. Du erkundest eine Reihe von kurzen, aber ungeheuer lebhaften Szenarien. Erforsche sie, um Dich zur nächsten Szene transportieren zu lassen. Möglicherweise musst Du ein verborgenes Objekt finden, über im Raum schwebende Plattformen springen oder Deine Schritte zurückverfolgen, um weiterzukommen.

United Assault – Normandy '44

Optimiert für Xbox Serie X|S – United Assault – Normandy ’44 ist ein Open World Roguelite FPS, der in einer realistisch nachgebauten Normandie spielt. Du bist ein Fallschirmjäger der US-Armee, der in feindliches Territorium abgesetzt wird, um den D-Day vorzubereiten. Deine Missionsziele variieren von der Zerstörung von Panzern, Flak 88-Kanonen bis hin zum Stehlen geheimer Dokumente oder sogar zur Befreiung einer ganzen Stadt. Nachdem Du Deine Missionsziele abgeschlossen hast, musst Du wieder entkommen und Deine Erfahrungspunkte sichern.

Age of Empires IV

Xbox Game Pass für PC – Im Xbox Game Pass für PC ab dem ersten Tag verfügbar: Eines der beliebtesten Echtzeit-Strategiespiele kehrt zu neuem Ruhm zurück und stellt Dich in den Mittelpunkt epischer historischer Schlachten, die die Welt geprägt haben. Age of Empires IV bietet sowohl vertraute als auch innovative neue Möglichkeiten, Dein Imperium in atemberaubender 4K-Grafik zu erweitern.

Backbone

Der Waschbär Howard Lotor ist kein Held. Er kann kaum seine Miete bezahlen. Aber als Detektiv ist er über etwas gestolpert, das die Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Das Post-Noir-Abenteuer Backbone bietet atemberaubende Bilder, einen stimmungsvollen Soundtrack und eine spannende Erzählung um ein dystopisches, von Tieren bewohntes Vancouver.

Bassmaster Fishing 2022

Ab Tag eins erhältlich mit Xbox Game Pass: Großbarsch-Fischen ist ein spannender Sport. Im Spiel Bassmaster Fishing hast Du zehn Angler der Elite Series zur Auswahl, z.B. den Cover-Star Scott Martin und den zweimaligen Bassmaster-Classic-Champion Hank Cherry. Oder Du erstellst einen eigenen Angler für den Wettkampf um den begehrten Bassmaster-Classic-Titel.

Black Widow: Recharged

Optimiert für Xbox Series X|S – In dieser wilden Neuauflage des Kult-Twin-Stick-Shooters Black Widow verteidigst Du Dein Spinnennetz gegen einen Ansturm von Käfern, zur mitreißenden Originalmusik von Megan McDuffee. Du kannst allein spielen oder im lokalen Koop-Modus.

Fatal Frame: Maiden of Black Water

Optimiert für Xbox Series X|S – Zum 20-jährigen Jubiläum der Horror-Adventure-Serie erscheint Fatal Frame zum ersten Mal für Xbox. Du wehrst mit einer Camera Obscura rachsüchtige Geister ab, erkundest den Berg Hikami und erforschst die seltsamen Vorfälle, die sich dort in der Vergangenheit ereignet haben.

Milli & Greg

Milli & Greg ist ein herausfordernder Plattformer um ein Mädchen und ihre verschwundene Katze. In 100 liebevoll gestalteten Levels springst, rutschst und rennst Du, um Deine tierische Freundin wiederzufinden.

Riders Republic

Optimiert für Xbox Series X|S – Riders Republic ist ein riesiger Multiplayer-Spielplatz. In einem Open-World-Sportparadies fährst Du Rad, Ski oder Snowboard, erarbeitest Dir eine erfolgreiche Rider-Karriere oder streifst einfach frei durch die Parks. Wer jetzt vorbestellt, erhält ein Bunny-Pack mit Snowboard-Grafik und Bunny-Outfit.

VirtuaVerse

Xbox One X Enhanced – VirtuaVerse ist ein anspruchsvolles Oldschool-Point-and-Click-Adventure, das in einer nicht allzu fernen Cyberpunk-Zukunft spielt. Es geht um Technomancer, AVR-Graffiti-Writer, Hackergruppen, Kryptoschamanen, digitale Archäologie, epische Cyberkriege und virtuelle Realitäten.

Danger Scavenger

Optimiert für Xbox Series X|S – Danger Scavenger ist ein intensiver Roguelite-Skyline-Crawler, der Dich über die Dächer einer spektakulären Cyberpunk-Stadt führt, wo Du gegen gnadenlose Feinde kämpfst, die von einer seelenlosen KI gesteuert werden. Auf einer riskanten Jagd suchst Du nach den unschätzbaren Reichtümern, die sich in den riesigen Wolkenkratzern verbergen.

Light Fairytale Episode 2

Light Fairytale ist eine rundenbasierte RPG-Serie in japanischem Stil, angesiedelt in einer unterirdischen Welt, die von einem bösen Imperium beherrscht wird. Episode 2 setzt das Abenteuer direkt nach dem Cliffhanger der letzten Episode fort. Als Haru und Ayaka deckst Du die Geheimnisse der Deeplands auf und suchst nach einem Weg, Kuroko wieder zu finden.

PJ Masks: Heroes of the Night

Catboy, Owlette und Gekko kämpfen sich durch die Nacht, um den Tag zu retten! Nutze Deine Superkräfte, um die Bösewichte Romeo, Luna Girl und Night Ninja davon abzuhalten, die Welt zu erobern. PJ Masks ist ein Jump’n’Run-Abenteuer für kleine Held*innen.