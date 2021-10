Grand Theft Auto - The Trilogy erscheint am 11. November 2021

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS Android

Anfang Oktober 2021 hatte Rockstar Games eine Sammlung von drei GTA-Spielen angekündigt, die erstmals auf PS2 veröffentlicht wurden. Die Trilogie hört auf den griffigen Namen Grand Theft Auto - The Trilogy - The Definitive Edition und wird GTA 3, Vice City und San Andreas enthalten. Spielszenen oder gar einen Release-Termin blieb uns das Studio schuldig, doch nun wurde beides im hauseigenen Blog veröffentlicht. Ab dem 11. November 2021 dürft ihr euch erneut in die Klassiker begeben, als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und der PC bedacht. Ein physischer Release erfolgt am 7. Dezember 2021.

In einem ersten Trailer könnt ihr direkte Vergleiche zwischen den Original-Versionen und den Remastereds sehen. So wurde die Auflösung insgesamt erhöht, dazu gesellen sich verbesserte Schatten-, Beleuchtungs- und Wettereffekte. Wo die Autos früher noch flach und ohne großartige Spiegelungen waren, gibt es nun Reflektionen in Hülle und Fülle. Außerdem wurden die Charakter- und Vehikel-Modelle überarbeitet, ebenso wie die Texturen, die nun in höherer Auflösung vorliegen. Auf dem PC dürft ihr euch außerdem über DLSS-Support freuen.

Was im offiziellen Video nicht rüberkommt: Die Originalfassungen liefen in 4:3, was heute schon arg antiquiert wirkt. Natürlich werden die Remastered-Fassungen im gewohnten 16:9-Format laufen.

Auch die Steuerung der drei Spiele hat Rockstar Games überarbeitet, sie soll sich nun mehr am letzten Serienteil, GTA 5 (im Test, Note: 10) orientieren. So sollen das Zielsystem ebenso überarbeitet worden sein wie das Aufschalten auf Gegner. Die Auswahlräder für eure Waffen und Radiosender hat Rockstar auch neu gestaltet und auf der Nintendo Switch könnt ihr mit dem Gyrosensor zielen oder den Touchscreen nutzen, um zu zoomen und Menüs zu bedienen. Falls ihr euch in Liberty City, Vice City und San Andreas noch nicht auskennt, dann dürft ihr euch über eine aufgewertete Mini-Map sowie ein Navigationssystem freuen.

Den Trailer könnt ihr nachfolgend ansehen.