Teaser Dennis und Hagen blicken auf eine Woche zurück, in der eine deutsche Indizierung späte internationale Folgen hatte und Steam sowie der Epic Games Store Stellung zu Kryptowährung und NFTs bezogen.

Liebe Premiumentinnen und Premiumenten aus nah und fern, schön dass ihr euch wieder zum freitäglichen Wochenschluss-Podcast hier versammelt habt (die Redaktion grüßt auch die RSS-Feed-Graber in der Ferne). Es freitagt und der Blick schweift über die interessanten Themen in der Spielewelt in den letzten Tagen. Und da finden Dennis und Hagen doch einigen Gesprächsstoff, angefangen bei einer kuriosen Geschichte aufgrund einer immerhin sechs Jahre zurückliegenden Indizierung, die uns auch zu Neuigkeiten der USK bringt.

Dazu erregen Kryptowährungen nicht nur an der Wall Street sondern auch im Gaming-Bereich wieder Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit kann man schlechterdings nicht ohne "sam" schreiben und Sam heißt der Bruder von Nathan Drake und jener war in seiner Leinwand-Version (gespielt von Tom Holland) in einem ersten Trailer zu sehen, der die beiden Podcaster auch mit Redebedarf zurückgelassen hat.

Alle Themen im Überblick: