PM: 5 Games, mit denen ihr Halloween feiern könnt (Sony Playstation Blog)

können wir euch einen schaurig schönen Abend vor der Konsole nur wärmstens empfehlen. Euch fehlt dazu noch das passende Spiel? Dann seid ihr hier genau richtig! Nachfolgend stellen wir euch fünf richtig gute Games vor, die auch noch in den Halloween Angeboten zu ergattern sind – wenn ihr euch traut!

Ein Junge mit einer Papiertüte auf dem Kopf und ein Mädchen in einem gelben Regenmantel – mit diesem ungleichen Duo wagt ihr euch durch die Welt von Little Nightmares II. Hier sind viele Dinge nicht so, wie sie zunächst scheinen. Da fast alle anderen Bewohner dieses Universums viel kleiner sind als ihr, müsst ihr eure Körpergröße ausnutzen und euch vor den Gefahren verstecken. Die Platformer-Passagen und Stealth-Abschnitte wechseln sich mit spannenden Rätsel-Einheiten ab. Außerdem ist es ratsam, das Verhalten eurer Gegner zu studieren, um sie auszutricksen und ins nächste Areal des Albtraums vorzudringen.

Preis: 39,99Euro-> 4,99 Euro

Der achte Teil der Horror-Reihe lässt euch erneut in die Haut von Ethan Winters schlüpfen, der gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter ein ruhiges Leben führt. Zumindest bis zu dem Tag, an dem Chris Redfield auftaucht, auf seine Familie schießt und Ethan schließlich samt Tochter entführt wird. Nur wenige Momente später beginnt für euch das große Survival-Horror-Abenteuer: Könnt ihr euch gegen die Monster im namensgebenden Dorf behaupten und am Ende alle Retten? Wie für ein Spiel des Franchises üblich, leidet ihr meist an Ressourcenknappheit, müsst auch mal schleichen und kleinere Rätsel lösen, um in den nächsten Abschnitt vorzudringen.

Preis: 69,99Euro-> 39,89 Euro

nicht wahr? Wenn ihr euch von harten Gegnern und einem Blutschleier nicht abschrecken lasst, solltet ihr unbedingt in Code Vein aus dem Hause Bandai Namco hineinschnuppern, denn hier erwarten euch anspruchsvolle Kämpfe in stylischem Anime-Gewand. Kämpft entweder allein um euer Überleben in dem Dungeon-Abenteuer oder schnappt euch im Koop-Multiplayer einen Freund. Ob mit echten Verbündeten oder KI-Partnern: Entzieht den Gegnern ihr Blut, um selbst stärker zu werden – sonst habt ihr keine Chance in diesem Spiel, das in seinem Schwierigkeitsgrad von Dark Souls inspiriert ist.

Preis: 69,99Euro-> 14,69 Euro

Ihr habt Lust auf ein etwas ruhigeres Horrorspiel ohne viele Schüsse oder Kämpfe? Dann könnte der psychologische Horror von Visage perfekt sein, denn hier wandelt ihr durch ein sich stetig veränderndes Haus. Hinter jeder Tür könnte die nächste Gefahr lauern, doch ihr habt nichts, um euch zu verteidigen. Trotzdem müsst ihr es irgendwie durchstehen, bloß wie? Vielleicht helfen euch gefundene Gegenstände dabei, aus dem Albtraum zu entkommen – vielleicht sterbt ihr aber auch immer und immer wieder.

Preis: 34,99Euro-> 22,74 Euro

denn ihr schnetzelt euch mit allerlei Waffen durch die Gegner, als seien sie Monster. Wenn ihr euch ein Mal in den blutigen Flow gespielt habt, werdet ihr so schnell nicht aus der Haut des Slayers raus wollen – perfekt, um an Halloween dem Horror das Fürchten zu lehren.

Preis: 99,99Euro-> 32,99 Euro

