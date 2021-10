Community-Projekte zum Jahreswechsel und darüber hinaus

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nicht mehr lange, dann neigt sich das Jahr 2021 seinem Ende entgegen. Wie bereits in der Vergangenheit, sind in diesem Zusammenhang erneut mehrere Community-Projekte geplant.

Auch deshalb, um eventuellen Aussagen wie „Hätte ich das eher mitbekommen, dann hätte ich ebenfalls mitgemacht“ vorzubeugen, stellen wir euch die Vorhaben in der nachfolgenden Zusammenfassung etwas genauer vor. Zum jeweiligen Zeitpunkt kündigen wir den Start der einzelnen Projekte zudem wie gehabt einzeln an.

— User-Adventskalender 2021

Bereits zum vierten Mal startet am 1. Dezember der User-Adventskalender – vorausgesetzt es werden im Vorfeld abermals genügend Inhalte eingereicht, um die 24 Türchen zu füllen. Im Gegensatz zu den vorherigen Kalendern werdet ihr dieses Mal ein simples, in Kürze zur Verfügung stehendes Formular nutzen können, um euren Beitrag einzureichen.

Wie üblich, wird im Vornherein natürlich nicht verraten, für welche Inhalte und/oder Eigenkreationen sich die teilnehmenden User entschieden haben, sodass euch im besten Fall eine tägliche Überraschung erwartet. Ob auch die Redaktion (wieder) teilnimmt ...?

— Community-Awards 2021

Mittels entsprechender Abstimmungen werden wir abermals ermitteln, welche diesjährigen Titel in der GamersGlobal-Community die Awards in den drei Kategorien „Überraschung des Jahres“ (Ergebnis 2020), „Enttäuschung des Jahres“ (Ergebnis 2020) und „Spiel des Jahres“ (Ergebnis 2020) verliehen bekommen.

Beachtet bitte, dass es aus organisatorischen Gründen keine Nominierungsphase geben wird – der Aufwand dafür ist für ein Freizeit-Projekt schlicht zu groß – beziehungsweise ausschließlich jene Spiele zur Auswahl stehen werden, die von GamersGlobal getestet worden sind (mit Stand von Mitte Oktober handelt es sich immerhin um etwa 80 Titel).

— Plus-Galerien zum Spielejahr 2021

Zum inzwischen siebten Mal jährt sich mit vier Plus-Galerien ein recht aufwändiges Projekt, bei dem ihr der Community jene Spiele etwas ausführlicher vorstellen könnt, die sich für euch als Überraschung, Highlight oder Enttäuschung des aktuellen Jahres herausgestellt haben. Hinzu kommt der Ausblick auf das vor uns liegende Spielejahr 2022.

Teilgenommen kann sowohl in allen vier Kategorien, aber natürlich können auch Beiträge für einzelne Galerien eingereicht werden. Anmelden könnt ihr euch für dieses Projekt in diesem Forumsthread (bitte ohne Nennung des Spielenamens), in dessen Ausgangsposting zudem das umfangreiche Beitrags-Archiv verlinkt ist.

— Weitere Projekt-Ideen

Neben den genannten Vorhaben existieren mehrere weitere Ideen, die unabhängig vom zu Ende gehenden Spielejahr in Form von Plus-Galerien realisiert werden können. Denkbar ist beispielsweise eine dritte Ausgaben der Spielplatz-Galerie und eine zweite Echtwelt-Loot-Galerie, ebenso wie eine weitere Galerie Plus zum Thema „Musik in Spielen“ (siehe auch diesen User-Artikel). Hinzu kommen bislang noch nicht umgesetzte Vorschläge, wie zum Beispiel ein Genre-Special oder die Frage nach eurem Lieblings-Dungeon-Crawler – Möglichkeiten gibt es wie Sand im virtuellen Meer.

In Bezug auf weitere Plus-Galerien findet ihr alle Informationen in diesem Forumsthread, in dem ihr euch für Projekte anmelden oder über selbige diskutieren könnt.

Wie immer bei Community-Projekten können diese nur dann umgesetzt werden, wenn ausreichend großes Interesse vorhanden ist. Selbstverständlich steht es euch jederzeit frei, weitere Projekte vorzuschlagen und eigene Vorhaben zu realisieren. Gänzlich unabhängig davon, ob diese zum Ende des Jahres oder „mittendrin“ erscheinen.