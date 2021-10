Haunted Chocolatier: Nachfolger von Stardew Valley zeigt erstes Gameplay

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Indie-Entwickler Eric "ConcernedApe" Barone hat am 21. Oktober via Twitter sein neues Spiele-Projekt angekündigt. Nachdem er laut eigener Aussage bisher zehn Jahre seines Lebens dem Riesen-Hit Stardew Valley (zum User-Artikel) geopfert hat, möchte er sich jetzt dem neuen Titel Haunted Chocolatier widmen. Darin dürft ihr in die Rolle eines Schokoladenherstellers schlüpfen, der in einem Spukschloss wohnt. Auf der offiziellen Homepage beschreibt er grob, was ihr von seinem neuen Spiel erwarten könnt:

Im Kern geht es um das Sammeln von Zutaten, die Herstellung von Schokolade und das Betreiben eines Schokoladenladens. Natürlich steckt noch viel mehr in dem Spiel, aber ich möchte in diesem frühen Stadium noch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, auch weil ich mich nicht auf ein bestimmtes Konzept des Spiels festlegen möchte.

Trotz der frühen Entwicklungsphase zeigt Barone bereits erstes Gameplay in einem Trailer, den ihr euch am Ende dieser News ansehen könnt. Dazu schreibt er:

Ich neige dazu, mit einem "vertikalen Schnitt" zu arbeiten, und so ist es einfach, ein Video zusammenzustellen, das wie ein fertiges Spiel aussieht. Aber es gibt noch eine Menge Inhalte, die ich noch erstellen muss. Bitte habt also Verständnis dafür, dass es noch eine Weile dauern wird, bis das Spiel fertig ist.

Bisher wurde der Titel nur für den PC angekündigt, sollte er aber auch nur annähernd an den Erfolg seines Vorgängers herankommen, werden sicherlich auch weitere Plattformen folgen. Die Lebens-Simulation Stardew Valley gehört schließlich zu den meistverkauften Computerspielen aller Zeiten und hat über alle Plattformen hinweg über 15 Millionen Einheiten abgesetzt.