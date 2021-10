Starfield: Bethesda stellt die Spielwelt des Open-World-RPGs im Trailer vor

PC Xbox X

In einem knapp anderthalb minütigen Trailer, der den Kollegen von Gamespot vorliegt, stellt Design Director Emil Pagliarulo von den Bethesda Game Studios die Spielwelt des kommenden Open-World-RPGs Starfield in groben Zügen vor. Das "The Settled Systems" getaufte Areal der Milchstraße, das sich circa 50 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt befindet, soll den spielbaren Bereich von Starfield darstellen und ein nicht ungefährliches Nachkriegssetting bieten.

Wir schreiben das Jahr 2330. Zwanzig Jahre vor den Ereignissen im Spiel gab es eine blutige Auseinandersetzung zwischen den zwei größten Fraktionen, den United Colonies und der Freestar Collective im großen Koloniekrieg. Heute herrscht ein zerbrechlicher Frieden. Viele Gefahren werden euch das Leben schwermachen. Vor den "Ecliptic Mercenaries", den "Piraten der Crimson-Flotte" und anderen gewaltbereiten Raumfahrern solltet ihr euch genauso in Acht nehmen wie vor den fanatischen Anhängern der Sekte des "Haus Varun".

Als neues Mitglied der als "Constellation" bekannten Organisation habt ihr euch laut Pagliarulo der Erforschung der Galaxie verschrieben. Ihr seid unterwegs, um die Geheimnisse der entlegensten Sektoren der Settled Systems zu lüften und damit euer Zuhause zwischen den Sternen zu erkunden. Starfield soll am 11.11.2022 exklusiv für PC und Xbox Series erscheinen.