Spieleveteranen-Podcast #239: Castlevania Advance Collection

Vier mal Vampiraction

Teaser Heute soll es um eine Sammlung gehen, die mit ihrem Namen in die Irre führt. Denn es sind nicht nur Titel enthalten, die auf dem Game Boy Advance debütierten.

Das ist eine zusätzliche Episode für unsere Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr das volle Programm hören könnt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Heute ist es einmal mehr nicht so ganz klar zu definieren, ob das besprochene Spiel neu oder alt ist. Genau genommen reden die Spieleveteranen sogar über vier Titel, denn auf dem Prüfstand steht die Castlevania Advance Collection. In dieser sind die GBA-Teile Circle of the Moon, Harmony of Dissonance und Aria of Sorrow sowie der SNES-Ausreißer Vampire’s Kiss enthalten. Um die Frage zu klären, ob sich die Anschaffung der Sammlung lohnt, haben wir uns Gastveteranen Thomas Nickel eingeladen. Davor gibt es die übliche Ladung News und Smalltalk.

Das heutige Programm:

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Das heutige Hauptthema wird euch das Blut in den Adern gefrieren lassen, so gut ist es. Unterstützt werden wir dabei von einem fach- und sachkundigen Gastveteran.

0:03:04 Gemischte News: Valve führt Qualitätssicherung für das Steam Deck ein, Kriegsgötter dürfen in God of War auf dem PC in den Kampf ziehen, der Analogue Pocket bekommt ein mächtiges neues Betriebssystem und gerüchteweise soll tatsächlich ein neues Splinter Cell in der Entwicklung sein.

0:15:15 Was haben wir zuletzt gespielt? Klassische GTA-Teile, Diablo 2 Resurrected, Gloomhaven - Die Pranken des Löwen, Back 4 Blood und NHL 22.

0:28:00 Die Hörerfragen zum Tage von N0Remors3 und Andreas Wanda.

0:38:10 Wir begrüßen den heutigen Gastveteran, Thomas Nickel. Der freut sich ganz besonders darauf, wieder vor Publikum dozieren zu dürfen.

0:43:34 Das neue alte Spiel: Castlevania Advance Collection

0:43:51 In der Sammlung sind gleich vier Titel der Reihe enthalten: Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow und Vampire’s Kiss. Natürlich sind neben den Spielen auch einige moderne Komfortfeatures enthalten. Heute konzentrieren wir uns aber hauptsächlich auf Aria of Sorrow. Wann war unser Erstkontakt?

0:50:25 Die GBA-Castlevanias bieten wenig überraschend klassische Metroidvania-Kost. Neue Skills schalten neue Wege frei, Backtracking ist fester Teil des Spielprinzips. Die Erkundung der des riesigen Schlosses ist also unabdingbar, ebenso wie das Aufleveln des Helden. Der Rollenspielanteil kommt nämlich nicht zu kurz.

1:02:22 Die Story von Aria of Sorrow ist interessant – vorsichtig gesagt. Oder anders ausgedrückt, sie ist nicht die größte Stärke des Spiels.

1:05:25 Jetzt aber ans Eingemachte: Wie sieht es mit der Technik der Advance Collection aus? Alte GBA-Perlen laufen schließlich gerne mal in Gefahr, auf großen Monitoren ihre Pixelmagie zu verlieren. Und auch Soundtracks aus der Jahrtausendwende neigen zur Lärmbelästigung.

1:22:30 Der zeitgenössische und historische Pressespiegel.