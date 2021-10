PM: Among Us bricht am 14. Dezember auf PS4 und PS5 zu den Sternen auf (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation-Fans, endlich seid auch ihr Teil der Crew! Was länge währt, wird endlich gut: Wir haben einen Release-Termin! Among Us bricht am 14. Dezember auch auf PS4 und PS5 zu den Sternen auf. Bereist das Weltall und gebt alles, euer Raumschiff zusammen mit den anderen Crew-Mitgliedern vor dem Untergang zu bewahren, aber gebt Acht, an Bord könnten sich auch Hochstapler befinden. Oder womöglich … gehört ihr ja zu den Hochstaplern?! Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden!

Die PlayStation-Version von Among Us enthält alle bereits veröffentlichten Inhalte, einige neue Updates und einen exklusiven „Ratchet & Clank“-Skin, der später verfügbar sein wird. Werfen wir doch einen genaueren Blick darauf!

Der Erfolg eurer Crew hängt davon ab, wie gut ihr Menschen lesen und Hinweise interpretieren könnt. Ihr denkt, ihr wisst, wer die Hochstapler sind? Könnt ihr sie aufspüren, bevor sie euch umbringen? Vielleicht werdet ihr auch fälschlicherweise aus der nächsten Luftschleuse ins All geschleudert. Im Weltall kann euch niemand retten– viel Glück dabei, die Wahrheit herauszufinden.

Habt ihr Freunde auf anderen Geräten? Keine Sorge. Die PlayStation-Version von Among Us ist mit Crossplay ausgestattet, damit ihr alle zusammen spielen könnt. Im Online-Multiplayer werden Lobbys mit 4 bis 15 Spielern unterstützt.

Mehr Infos habe ich aktuell leider nicht für euch. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin gelesen habt. Aber jetzt ganz im Ernst: Das gesamte Team von Innersloth möchte sich bei euch allen für eure Unterstützung bedanken– egal, ob ihr das Spiel schon vor vielen Jahren gekauft habt oder gerade erst darüber nachdenkt. Wir sind jedenfalls froh, dass ihr hinter uns steht. Vor einem Jahr bestand unser Team noch aus drei Leuten und unser Spiel hat durch Zufall zu jede Menge Aufmerksamkeit erlangt, aber wir könnten nicht dankbarer sein.

Wir sehen uns am 14.Dezember.