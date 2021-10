Uncharted: Sony veröffentlicht den ersten Filmtrailer, Hauptdarsteller zweifelt

Am Ende des Jahres 2007 gelang der Spieleschmiede Naughty Dog mit dem Action-Adventure Uncharted – Drakes Schicksal ein erfolgreicher Spielehit auf der Playstation 3. Bislang hat das beliebte Franchise vier Nachfolgespiele nach sich gezogen und im Jahr 2012 sogar einen Roman mit dem Titel Uncharted – Das vierte Labyrinth hervorgebracht.

Daher ist es nicht verwunderlich, das am 10. Februar 2022 in den deutschen Kinos eine Verfilmung mit dem schlichten Titel Uncharted starten soll. Heute hat Sony Pictures einen ersten Trailer ins Netz gestellt.

Zu der Handlung halten sich die Macher noch bedeckt und haben daher eine eher kryptische Inhaltsangabe veröffentlicht:

Unter der Regie des renommierten Ruben Fleischer, bekannt durch seine beiden Zombieland-Streifen, übernimmt der Spider-Man-Darsteller Tom Holland die Hauptrolle des Nathan Drake, während Mark Wahlberg seinen Mentor Sully verkörpern wird. Tati Gabrielle wird in der Rolle von Elena Fisher zu sehen sein und Sophia Ali spielt Chloe Frazer. Außerdem ist Antonio Banderas in einer noch unbekannten Rolle, vermutlich als Antagonist dabei.

Allerdings hat Tom Holland bereits im Vorfeld der Veröffentlichung Zweifel an seiner Darstellung des schnittigen Schatzjägers gegenüber dem britischen GQ-Magazin geäußert:

Sobald man anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, ob ich in dieser Aufnahme gut aussehe, wird die Schauspielerei zu etwas anderem als dem Spielen einer Figur. Ich glaube, es gibt Elemente meiner Performance in Uncharted, bei denen ich in den Bann des 'Ich will jetzt gut aussehen' geraten bin. Ich will, dass dies mein cooler Moment ist.' Ich musste diesen sehr harten, sehr stoischen Typen spielen, im Grunde genommen Mark Wahlberg sein. Meine Figur sollte in diesem Moment ein verdammter Actionheld sein. Ich habe den Film nicht gesehen, also weiß ich nicht, ob mir das gelungen ist. Aber es war eine wichtige Lektion, die ich gelernt habe, denn manchmal ging es weniger darum, einen Treffer zu landen und diese Szene durchzuziehen, sondern mehr darum, einen Treffer zu landen, so zu stehen und meinen prallen Bizeps zu sehen. Das war ein Fehler und ist etwas, das ich wahrscheinlich nie wieder tun werde.