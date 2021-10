Hearts of Iron 4: No Step Back: DLC und Patch erscheinen am 23.11.

PC Linux MacOS

Paradox Interactive hat heute bekannt gegeben, dass Hearts of Iron 4 (zum umfangreichen Spiele-Check; zum aktuellen Spiele-Check zu Battle of Bosporus) am 23. November eine neue Erweiterung erhält. No Step Back will den Kämpfen an der Ostfront neue Tiefe und Vielseitigkeit geben. Dazu gehören alternative Geschichtspfade und neue Spielsysteme. Herzstück ist eine Reihe neuer nationaler Fokus-Bäume, mit denen ihr den Verlauf des Zweiten Weltkriegs in Osteuropa komplett neu gestalten könnt. Dabei wurden mehrere Nationen komplett überarbeitet. Der Preis für die Erweiterung liegt bei 19,99 Euro. Den Pre-Order-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Die Features von Hearts of Iron: No Step Back im Überblick:

Neue sowjetische Nationen-Schwerpunkte: Die kommunistischen Herrscher der Sowjetunion müssen sich mit einem Regierungssystem voller Misstrauen und Verrat auseinandersetzen, aber die Ihr könnt entscheiden, ob Ihr die Oppositionspartei gegen den mächtigen Staatschef unterstützen oder sogar den reaktionären Weg einer wiederhergestellten Monarchie einschlagen wollt.

Neue nationale Schwerpunkte in Polen: Ihr schreibt eine neue Geschichte Polens, mit Optionen zur Reform der Regierung, zur Festigung der militärischen Machthaber oder zur Unterstützung eines prosowjetischen Volksaufstands.

Neue baltische Nationen-Schwerpunkte: Gemeinsame alternative Geschichtspfade für Estland, Lettland und Litauen sowie eigene Pfade für jedes Land.

Militärisches Offizierskorps: Aufbau eines Generalstabs, der auf die Talente und das Fachwissen der verfügbaren Offiziere zurückgreift, um von technologischen und taktischen Veränderungen zu profitieren.

Militärgeist: Ihr könnt bestimmte Eigenschaften eurer Streitkräfte betonen, welche bestimmten Einheitentypen allgemeine Boni hinzufügen oder sogar bei der Planung von Divisionen helfen.

Updates für das Versorgungssystem: Das Logistiksystem wird um die Taktik der verbrannten Erde, schwimmende Häfen und spezielle Versorgungseinheiten erweitert.

Panzer-Designer: Ihr entwerft eure eigene Panzertruppe mit Modulen und setzt dabei Prioritäten bei Geschwindigkeit, Waffenstärke, Panzerung oder Produktionskosten.

Eisenbahngeschütze: Die großartigsten und prestigeträchtigsten Artilleriegeschütze halten Einzug in Hearts of Iron 4, die speziell für den Kampf gegen verschanzte Feinde und befestigte Stellungen entwickelt wurden.

Als Bonus erhaltet Ihr als Vorbesteller von No Step Back ein Musikstück - ein neues Arrangement des sowjetischen Kriegsvolkslieds Katjuscha, das ursprünglich vor dem Krieg komponiert und nach den berühmten Raketenwerfern der Roten Armee benannt wurde. Einen Blick hinter die Kulissen der Aufnahme des Liedes gibt es auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Paradox Interactive.

Wie üblich wird diese Erweiterung von Hearts of Iron IV von einem großen und für alle Spieler kostenlosen Update begleitet, das neue Versorgungs- und Logistikmechanismen sowie zahlreiche Verbesserungen der Spielbarkeit enthält.