PM: Blood Bowl 3 und Roguebook sind Teil des Steam Digital Tabletop Fest (Bigben Interactive)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

NACON wird während des Steam Digital Tabletop Fest 2021, das vom 21. bis 25. Oktober stattfindet, seine Trümpfe ausspielen und exklusive Livestreams für Roguebook und Blood Bowl 3 hosten.

Hier geht es zum Steam Digital Tabletop Fest:

https://store.steampowered.com/sale/tabletopfest

Für Blood Bowl 3 gibt es am Freitag, den 22. Oktober ab 15:00 Uhr einen Livestream mit einem Duo des Entwicklerstudios Cyanide bestehend aus Project Lead Gautier Bresard und Lead QA Victor Wathier. Sie werden über die Ursprünge von Blood Bowl 3 sprechen, die aktuelle Beta und die Verbesserungen, die auf der Grundlage des Fan-Feedbacks vorgenommen wurden.

Im Livestream des Teams von Abrakam Entertainment wird auf die neuesten Updates für den Roguelike-Deckbuilder Roguebook eingegangen und was als Nächstes für das Spiel geplant ist. Zudem wird noch einmal auf den Kartendesign-Wettbewerb eingegangen, bei dem als Preis eine legendäre Magic: The Gathering™-Karte im Wert von 20.000 US-Dollar winkte – der Schwarze Lotus. Der Livestream zu Roguebook findet am 25. Oktober um 01:00 Uhr statt.

Roguebook ist jetzt auf Steam erhältlich. Das Spiel wird später auch auf PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch™ erscheinen.

Blood Bowl 3 wird in Kürze im Early Access auf PC verfügbar sein. Die Vollversion folgt etwas später auf PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X/S, Steam und Nintendo Switch™.