Endzone: Prosperity-DLC bringt Aquafarmen & postapokalyptische Wutbürger

PC

Assemble Entertainment veröffentlicht heute den DLC Prosperity für das Survival-Aufbauspiel Endzone - A World Apart (im Test, Note 8.0). In Endzone wurde die Erdoberfläche nach Anschlägen auf Atomkraftwerke lange Zeit unbewohnbar. Ihr gründet eine Siedlung mit Menschen, die in unterirdischen Bunkern ausgeharrt haben und nun zurückkehren. Ihr müsst Holz sammeln und Schrott recyclen, um Produktionsketten zu errichten, aber auch Schutzkleidung und Ausrüstung für Forschungsexpeditionen herzustellen. Neben Dürren ist die größte Gefahr dabei die Strahlung, die sich durch kontaminierten Regen oder Sandstürme verbreitet und eure Felder und Wasservorräte verseuchen kann, wenn ihr nicht die richtigen Vorkehrungen trefft.

In Prosperity ist Überleben allein nun nicht mehr genug für eine neue Generation an Siedlern, deren anspruchsvollere Bedürfnisse – etwa nach Seife und Kaffee – ihr nun befriedigen müsst. So kommt es vor, dass die Bewohner im Rathaus vorsprechen und Forderungen nach einem Vorrat an bestimmten Luxusgütern stellen. Dementsprechend finden neue Güter, Technologien und fortschrittlichere Gebäude wie Aquafarmen den Weg ins Spiel. Aber auch mit dem neuen Wahrzeichen könnt ihr den Wohlstand eurer Siedlung zur Schau stellen und so die Zufriedenheit der Bewohner steigern, die nun Hoffnung für die Zukunft schöpfen wollen. Der DLC fügt außerdem drei neue um die neuen Inhalte gestrickten Szenarien hinzu.

Die Prosperity-Erweiterung ist zum regulären Preis von 9,99 Euro auf GOG (GG-Partnerlink) und bei Steam verfügbar. Zum Release gibt es dabei einen Rabatt von 10 Prozent. Neben kostenpflichtigen Add-ons wie Prosperity soll es laut Assemble und Entwickler gentlymad zukünftig weiterhin kostenlose Updates für Endzone geben.