Cyberpunk 2077 und The Witcher 3: Next-Gen-Upgrades verschoben

Vor knapp einem Jahr erschien Cyberpunk 2077 (im Test, PC-Version-Note: 10, Lastgen-Note: 4.0) für PC, PS4 und Xbox One. Insbesondere die Konsolenversionen litten unter technischen Problemen, was gar für eine zeitweise Entfernung aus dem Playstation Store sorgte. Dank der Abwärtskompatibilität von Playstation 5 und Xbox Series X/S konnten auch Nextgen-Besitzer auf nach Night City und hatten auch ein etwas besseres Erlebnis, aber eine dedizierte Fassung für die neue Konsolen fehlt bis heute. Diese sollte ursprünglich in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen, wurde nun aber auf das erste Quartal 2022 verschoben. Dies teilte CD Projekt heute in einer knappen Nachricht seinen Aktionären mit. Gerüchte über eine Verschiebung des Updates gab es schon länger.

Ebenfalls verschoben wurde das Next-Gen-Upgrade zu The Witcher 3 - Wild Hunt. Dieses ist bei Saber Interactive in Entwicklung und soll nun im zweiten Quartal 2022 für Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Als Grund für die Verschiebungen werden Empfehlungen von Projektverantwortlichen angegeben.