Gloomhaven: Brettspielumsetzung hat Early Access Phase verlassen

Die digitale Version des Taktik-Rollenspiels Gloomhaven (zum Spiele-Check) hat seine mehr als zwei Jahre andauernde Early Access Phase verlassen und ist ab sofort in Version 1.0 bei Steam und GOG.com (GG-Partnerlink) verfügbar. Das mit Preisen überhäufte analoge Vorbild des Entwicklers Isaac Childres wurde 2015 mit einer äußerst erfolgreichen Kickstarter-Kampagne finanziert und erschien im Jahr 2017 ursprünglich in englischer Sprache und 2018 auch in einer deutschen Version.

In der Umsetzung könnt ihr die gesamte Brettspiel-Kampagne und all ihre Inhalte entweder solo oder online mit bis zu drei Mitspielern genießen, zusätzlich dürft ihr mit dem bereits im Early Access verfügbaren Gildenmeister-Modus noch weitere Abenteuer bestreiten. Außerdem steht euch nun auch eine offizielle deutsche Übersetzung zur Verfügung, an der unter anderem auch die Spieleveteranen Roland Austinat und Heinrich Lenhardt mitgewirkt haben.

Die Inhalte des Ablegers Gloomhaven - Die Pranken des Löwen (zum Jörgspielt) und der ersten Erweiterung des Hauptspiels Forgotten Circles sind bisher noch nicht integriert worden. Der offizielle Download-Preis beträgt ab sofort 34,99 Euro und liegt damit etwas höher als noch in der Early Access Phase.