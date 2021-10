God of War: PC-Version erscheint am 14. Januar 2022

PC PS4

Das bislang Playstation-exklusive Action-Adventure God of War (im Test, Note: 9.0) erscheint am 14. Januar 2022 auf Steam für den PC für 49,99 Euro. Das hat Sony im Playstation Blog bekannt gegeben. Das Studio verspricht umfangreiche Einstellungsoptionen, um das Spiel an eure Hardware und Spielweise anpassen zu können. So werden unter anderem die folgenden Features geboten:

4K-Auflösung mit unlimitierter Framerate

DLSS auf Nvidia RTX-Grafikkarten

Unterstützung von 21:9 Ultrawidescreen-Monitoren

Zahlreiche weitere grafische Einstellungsmöglichkeiten

Controller-Unterstützung

Maus- und Tastaturunterstützung mit frei belegbaren Tasten

God of War hat sich bis August 2021 19,5 Millionen Mal auf den Playstation-Konsolen verkauft. Es reiht sich in die Riege der PC-Umsetzungen ehemals Playstation-exklusiver Titel wie Death Stranding und Horizon - Zero Dawn ein. Den Trailer zum PC-Release von God of War haben wir für euch unter diesen Zeilen eingebunden.