PM: Spiele die 3D-Sound unterstützen (Sony Playstation Blog)

Das dreidimensionale Sounderlebnis des PULSE 3D-Wireless-Headsets zieht euch noch tiefer in die Spielwelt hinein. Doch warum ist das so und was bringt euch das?

Die meisten Kopfhörer funktionieren mit 5.1 oder 7.1 Surround-Sound, was euch bereits ein umfangreiches Klangerlebnis bietet. Wenn ihr aber noch tiefer ins Geschehen eindringen wollt und den Wunsch habt, wirklich mittendrin zu sein, solltet ihr unbedingt 3D-Sound austesten. Dabei ertönen Geräusche, Musikstücke und Gespräche nicht nur von links und rechts, sondern auch auch über dem Kopf, was ein rundes Klangbild erzeugt.

Besonders beeindruckend ist das bei Hubschraubern oder Flugzeugen, die über eure Spielfigur hinweg fliegen und genau lokalisiert werden können. Ihr nehmt den dröhnenden Sound also tatsächlich als Geräuschkulisse von oben wahr – so, wie es im echten Leben auch ist. Doch nicht nur im Adrenalinrausch ist der besondere Ton von Vorteil: Das Rauschen des Meeres und das leise Säuseln der Blätter im Wind verbessern mit der richtigen Hardware wie dem PULSE 3D-Wireless-Headset und seiner besonderen Tempest 3D-AudioTech die Immersion auch in ruhigen Momenten enorm.

Das PULSE 3D-Wireless-Headset wurde speziell für die neuen Möglichkeiten der PlayStation 5 geschaffen und ist die optimale Ergänzung für euer Gaming-Setup. Genießt damit eure Lieblingsspiele im Singleplayer-Modus oder nutzt die phänomenalen 3D-Audio-Vorteile, um im nächsten Multiplayer-Match die Gegner schon von Weitem zu hören. Dank zwei integrierter geräuschunterdrückender Mikrofone seid ihr dabei immer bestens vernetzt und lauft gemeinsam mit eurem Team zu Höchstleistungen auf.

Gran Turismo 7

150 Jahre Automobil- und Rennkultur in einem Spiel – genau das will GT7 sein, wenn es am 04. März 2022 erscheint. Nicht nur, dass ihr dann mit den wohl coolsten Autos durch die schönsten Kulissen cruisen dürft: Dank bombastischer Grafik, zahlreichen technischen Spielereien und sogar Wetterwechsel wird das sicherlich eine sehenswerte Erfahrung. Wenn ihr dann mit eurem PULSE 3D-Wireless-Headset auch noch euer Klangerlebnis optimiert, stehen vielen Stunden Rennspaß mit größter Immersion nichts mehr im Weg.

Demon’s Souls

Taucht mit dem PULSE 3D-Wireless-Headset noch tiefer in die düsteren Gefilde von Demon’s Souls ein und saugt die einzigartige Atmosphäre auf, die sich um euch bildet. Als Dämonentöter stehen viele große Feinde vor euch, die ihr mit dem geschickten Einsatz von Kampfkunst und Magie besiegen müsst. Tempest 3D-AudioTech macht es nicht nur möglich, diese Gegner bereits sehr früh zu bemerken, ihr könnt zudem die Flugrichtung von Pfeilen und Feuerbällen genau orten, um ihnen rechtzeitig auszuweichen.

Horizon Forbidden West

Könnt ihr es auch kaum erwarten, erneut mit Aloy auf Reisen zu gehen? Die junge Abenteurerin wird sich in Horizon Forbidden West in den Verbotenen Westen begeben, ein ihr bisher unbekanntes Gebiet voller Gefahren. Riesige Maschinenwesen und wunderschöne, teils nahezu unberührte Landschaften geben sich hier die Hand. Es wird ein Fest, die Klänge der Natur mit Tempest 3D-AudioTech des 3D-PULSE Wireless-Headset aufzusaugen und die futuristischen Gegner bereits aus der Ferne zu vernehmen.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Eines der witzigsten Teams der Spielgeschichte: Ratchet & Clank zieht es in Rift Apart mal wieder in verrückte Abenteuer, dieses Mal sogar durch verschiedene Dimensionen! Explosionen, Dimensionssprünge, lustige Gadgets und die ikonischen Sprüche von Clank kommen dank 3D-Audio-Optimierung noch besser hervor.