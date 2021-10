PM: 7 Dinge, die ihr vielleicht noch nicht über Marvel's Guardians of the Galaxy wisst (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nur noch ein paar Tage bis zur Veröffentlichung von Marvel's Guardians of the Galaxy!

Der neue Einzelspieler-Actiontitel lässt euch in die Stiefel von Star-Lord schlüpfen. Zusammen mit Gamora, Drax, Rocket und Groot geht ihr auf ein episches Abenteuer, bei dem natürlich nicht weniger als das Schicksal der Galaxis auf der Kippe steht.

Aber das wisst ihr ja sicher schon alles. Deshalb wollten wir, während die Uhr langsam dem Veröffentlichungstag entgegentickt, ein paar Infos über das Spiel ans Licht holen, die ihr vielleicht noch nicht auswendig aufsagen könnt.

Dann fangen wir mal an…

Sie mögen miteinander zanken, sich streiten, manchmal sogar gegenseitig an die Gurgel gehen, aber wenn alles raus ist, dann sind die Wächter der Galaxis ein Team. Daran solltet ihr euch immer erinnern.

Im Kampf ruft Star-Lord seine Guardians-Kollegen für vielerlei Aktionen zu Hilfe - vom Stören oder Festhalten der Gegner bis zum Entfesseln massiver Angriffe.

Ihr solltet immer daran denken, dass diese Aktionen nicht nur coole Sahnehäubchen des Kampfsystems sind, sondern dass ihr sie regelmäßig einsetzen müsst. Peter Quill weiß ganz bestimmt, wie man kämpft, aber alleine bekommt er's nicht gebacken - ihr werdet ohne die Unterstützung eures Teams einfach nicht überleben.

Ihr könnt beispielsweise Groot zu Hilfe rufen, damit er eine Gruppe Gegner mit seinem Astwerk an Ort und Stelle festnagelt, und dann nutzt ihr Rockets Leidenschaft für Sprengstoffe, um sie alle auf einmal aufs Korn zu nehmen. Oder ihr schaltet die Schilde eines Ziels mit Eisschüssen aus, ruft Drax, damit er massiven Schaden an der Taumelleiste des Gegners anrichtet, und beendet das Ganze dann mit einem mächtigen Hieb von Gamora.

Oder kurz gesagt: Hier dreht sich nicht alles nur um Element-Blaster und Jetstiefel - Teamwork ist eure wichtigste Kraft in Marvel's Guardians of the Galaxy.

Es ist hart, der Anführer zu sein. Aber vier Raumreisende mit starkem Willen, unbeständigem Charakter und extremem Starrsinn zu führen? Das ist schlimmer als Katzenhüten.

Aber das ist nun mal die Last, die auf euren bzw. Peter Quills Schultern lastet. Ihr werdet im Spiel viele Entscheidungen treffen und euch regelmäßig auf die Seite eines Teammitglieds - und gegen ein anderes - stellen müssen. Wie ihr diese Situationen handhabt, ist ganz euch überlassen, aber denkt dran: Entscheidungen haben Konsequenzen.

Weist ihr beispielsweise Rockets nicht ganz so sozialverträglichen Vorschlag zurück und riskiert damit seine offensichtliche Verärgerung? Oder wendet ihr euch gegen Gamora und werdet dafür von ihrem Zorn gestraft?

Diese dünne Linie der Diplomatie beschreitet ihr auch bei zahlreichen anderen Leuten, denen ihr im Lauf eures Abenteuers begegnet. Ihr trefft das ganze Spiel hindurch Entscheidungen, die den Ablauf von Ereignissen und das Verhalten der Leute gegenüber euch verändern können.

Es liegt ganz an euch, wie ihr an diese Interaktionen herangeht - folgt ihr immer eurem eigenen Kodex oder versucht ihr, den Leuten das zu erzählen, was sie vermeintlich hören wollen? Wie ihr auch spielt, es gibt eine Konstante: Ihr könnt es nicht jedem recht machen.

Lust auf eine Typveränderung? Dann haben wir eine gute Nachricht für euch: Die Guardians besitzen eine umfangreiche Garderobe.

Ihr werdet beim Spielen mehr als 40 alternative Kostüme für jeden von ihnen freischalten - sie alle sind inspiriert von den Comics, dem Marvel Cinematic Universe und mehr.

Besonders nett ist, dass jedes von ihnen Informationen darüber liefert, woher es stammt, also Comic-Ausgabe, Autor, Künstler und vieles mehr. Das ist ein wahrer Wissensschatz, besonders für Marvel-Fans!

Marvel's Guardians of the Galaxy mag eine eigene Story in einem eigenen Setting erzählen, aber das Spiel ist dennoch ein unverhohlener Liebesbrief an die Comic-Seite des Marvel-Universums.

Aufmerksamen Fans werden viele Referenzen auffallen und Verweise auf Leute, Orte und Rassen aus den Comics. Eine der Hauptinspirationen für die Story des Spiels ist die Guardians of the Galaxy-Reihe aus dem Jahr 2008 von Dan Abnett und Andy Lanning.

Ihr werdet auf ein paar echte Fan-Lieblinge treffen, beispielsweise Mantis, Lady Hellbender und Weltraumhund Cosmo.

Mehr wollen wir hier nicht verraten, um euch nicht die Überraschung zu verderben. Aber seid gewiss - die Liebe der Entwickler zu allem, wo Marvel draufsteht, erkennt ihr an allen Ecken und Enden dieses Abenteuers.

Eine zentrale Philosophie des Teams bei der Entwicklung von Marvel's Guardians of the Galaxy war, dass jedermann fähig sein sollte, das Spiel zu genießen - ganz unabhängig von physischen Fähigkeiten oder Können.

Der Schwierigkeitsgrad des Spiels ist beispielsweise auf unglaubliche Weise individualisierbar - beinahe jedes Element lässt sich kleinteilig einstellen, um für eine Spielerfahrung zu sorgen, die zu einem passt. Man kann verändern, wie viel Schaden Star-Lord verursacht, wie viel das Team einstecken kann, wie schnell der Schild regeneriert, wie oft das Spiel einem Tipps zum Vorankommen gibt und vieles mehr.

Und dazu kommen noch visuelle Hilfen wie Outlines bei Objekten, verschiedene Untertitelgrößen, Hintergründe und mehr. Wir hoffen, dass all diese Zugänglichkeitsfeatures dafür sorgen, dass wirklich jede und jeder mit den Abenteuern der Guardians auf individuelle Weise Spaß haben kann.

Wir wissen, dass das vielen von euch wichtig ist - und deshalb wollen wir das hier mal bestätigen: Wenn ihr das Spiel abgeschlossen habt, wird ein New Game+-Modus freigeschaltet.

Dank diesem könnt ihr das gesamte Abenteuer nochmal spielen, und zwar mit allen Freischaltungen und Fähigkeiten, die ihr euch beim ersten Durchgang verdient habt. So könnt ihr auf die Probe stellen, was ihr gelernt habt, und alle eure Fähigkeiten aus dem Ärmel schütteln, wenn ihr gegen heftigere Gegner in intensiveren Kampfszenarien antretet.

Natürlich muss das aber nicht so sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Schwierigkeitsgrad beibehalten und das Spiel einfach nochmal mit erheblich fähigeren Wächtern erleben. Wir müssen wirklich zugeben - es ist unglaublich befriedigend, Konfrontationen, die ihr nur um Haaresbreite für euch entscheiden konntet, nochmal mit voll ausgerüsteten, supermächtigen Helden anzugehen.

Ihr hattet sicher die Hoffnung, dass ein Guardians of the Galaxy-Spiel einen tollen Soundtrack im Gepäck haben würde - und das ist hier zweifellos der Fall. Sie Songliste ist vollgepackt mit Legenden der 1980er: Rick Astley, Def Leppard, Twisted Sister, KISS, Iron Maiden… Schaut euch einfach das Lineup an:

Aber wusstet ihr, dass in dem Spiel auch Originalsongs zu hören sind? Peter Quill ist ein großer Fan von Star-Lord, einer fiktionalen 80er-Rockband, die in der Geschichte und Peters Herzen einen wichtigen Platz einnimmt - so wichtig, dass er sich selbst ihren Namen gibt.

Mehrere Star-Lord-Songs wurden extra für das Spiel geschrieben - und sie sind der Hammer! Hört euch doch einfach mal "Zero to Hero" an und versucht, dabei nicht sofort mit dem Headbangen anzufangen.

Wenn ihr ein Streamer seid, dann wird euch sicherlich schon die Takedown-Panik ergreifen und die Furcht vor Copyright-Strikes. Aber macht euch keine Sorgen - es gibt eine eigene Option im Spiel, die lizenzierte Songs stumm schaltet und sogar im Kampf austauscht.

Ihr könnt jetzt schon den Soundtrack - inklusive der Star-Lord-Titel - auf Spotify anhören

Das waren nur ein paar der nicht ganz so bekannten Elemente von Marvel's Guardians of the Galaxy - aber es gibt noch unglaublich viel mehr, was ihr im finalen Spiel finden könnt.

Auf Gelegenheit dazu müsst ihr nicht mehr lange warten - Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam und Nintendo Switch (Cloud-Version). Und natürlich könnt ihr das Spiel bereits vorbestellen: