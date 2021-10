Dying Light: Switch-Version wegen Indizierung nicht im EU-eShop

PC XOne PS4 Linux

Im Jahr 2015 wurde der Zombie-Parcour-Titel Dying Light erstmals veröffentlicht und in Deutschland sehr schnell von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) auf Liste A gesetzt. Anders gesagt, das Spiel von Techland ist hierzulande indiziert und darf somit nicht beworben werden und nur an volljährige Spieler auf explizite Nachfrage verkauft werden. Dieser Umstand wird der kürzlich veröffentlichten Platinum Edition für die Nintendo Switch nun auch zum Verhängnis.

Wie interessierte Fans im europäischen Ausland, Australien und Neuseeland festgestellt haben, ist der Titel nämlich nicht im eShop zu finden, während Nutzer in Amerika und Asien ihn ohne Probleme kaufen können. Der Grund dafür ist laut Techland, dass die eShops für Europa, Australien und Neuseeland allesamt in Deutschland registriert sind. Damit sind sie an das deutsche Recht gebunden, demnach Dying Light nicht im Store erscheinen darf.

Die physischen Versionen sind hingegen überall erhältlich, außer eben in Deutschland. Techland befindet sich gerade in Gesprächen mit Behörden und Vertriebspartnern, um den Titel doch noch im eShop anbieten zu können.