Resident Evil: Kartenspiel für 2022 angekündigt

Der spanische Brett- und Kartenspiel-Publisher Gen-X Games (Full Moon, London After Midnight) schickt ab Anfang 2022 Jill Valentine und Chris Redfield, die beiden Charaktere aus dem 1996er Original-Videospiel, in Resident Evil - The Card Game durch die Spencer-Villa. Aus dieser und dem angrenzenden Garten gilt es mit bis zu vier Spielern zu entfliehen und sich der lästigen Zombies zu entledigen. Ihr durchsucht die Räume des Anwesens und haltet nach Schlüsseln Ausschau, die euch Türen zu Kammern mit zufällig platzierten Gegenständen wie Waffen oder Heilkräuter öffnen.

Die Entwickler, die seit 2018 an dem Koop-Kartenspiel arbeiten, versprechen, dass alle Bosse, die damals im Spiel vorkamen, auch in der analogen Version einen Auftritt haben werden. Zudem können Mitglieder der S.T.A.R.S.-Einheit angeworben werden. Wenn ihr euch nach angepeilten 90 Minuten erfolgreich den Weg aus der Villa gebahnt habt, soll ein "New Game Plus" getaufter Modus mit neuen Item-Karten den Wiederspielwert erhöhen.

In den vergangenen zwei Jahren sind bereits Brettspielumsetzungen von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 erschienen. Am 26. Oktober 2021 geht zudem die Kickstarter-Kampagne zum Resident-Evil-1-Brettspiel aus dem Hause Steamforged online.