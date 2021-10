Splinter Cell: Arbeitet Ubisoft an einem neuen Serienteil?

PC 360 XOne PS3 WiiU

Nach einem Bericht der Video Games Chronicle ist ein neuer Serienteil der Stealth-Action-Reihe Splinter Cell in die Produktion gestartet. Das Magazin beruft sich dabei auf Informationen von mit dem Projekt vertrauten Insidern. Demnach möchte Ubisoft mit einem neuen Teil um den Geheimagenten Sam Fisher auch alte Fans der Serie zurückgewinnen, die sich über die Mobile- und VR-Ableger der jüngeren Vergangenheit enttäuscht und frustriert gezeigt hatten.

Der neue Serienteil, welcher sich in einer frühen Produktionsphase befindet, soll nach weiteren Insiderinformationen von einem Studio außerhalb von Ubisoft Montreal entwickelt werden. VGC sieht eine kleine Chance, dass der Titel bereits 2022 offiziell angekündigt wird.

Die Splinter Cell-Reihe feierte 2002 ihr Debüt, im Jahr 2013 erlebte Protagonist Sam Fisher in Splinter Cell Blacklist seinen bis dato letzten großen Schleicheinsatz. Im vergangenen Jahr kündigte Publisher Ubisoft einen reinen Virtual-Reality-Titel der Reihe an. Ebenfalls im vergangenen Jahr hatte Ubisofts CEO, Yves Guillemot, noch verlauten lassen, dass sich die Reihe zunächst weiterentwickeln müsse, bevor es zu weiteren Veröffentlichungen kommen könne. Ebenfalls räumte er ein, dass die lange Pause für Agent Fisher auch mit dem Erfolg anderer Ubisoft-Marken wie Assassin's Creed, Watch Dogs oder The Division zusammenhinge.